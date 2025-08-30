Sem Matheuzinho, mas com Memphis: a escalação do Corinthians para o Dérbi

O Corinthians não terá o lateral-direito Matheuzinho, mas contará com o retorno de Memphis Depay para o Dérbi deste domingo, contra o Palmeiras.

O que aconteceu

Técnico da equipe, Dorival Júnior deverá contar com Memphis no centro do ataque do Corinthians para o clássico. Seria a primeira vez do holandês fazendo dupla de ataque titular com o cria da base Gui Negão, que acertou renovação de contrato nesta semana. Kayke volta ao banco.

Matheuzinho, enquanto isso, será poupado. O defensor apresentou queixas musculares após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na quarta-feira, e, apesar de não ter lesão constatada, não será forçado. Charles deverá ocupar o setor.

Além da dupla, Matheus Bidu é ausência certa, suespenso. Ele cede lugar a Fabrizio Angileri.

Provável escalação do Corinthians

Um provável Corinthians está montado na seguinte configuração: Hugo Souza, Charles, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Maycon, Bidon e Garro; Memphis e Gui Negão.

Com bom retrospecto em Dérbis em 2025, o Corinthians recebe o Palmeiras neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileiro. O Alvinegro é o atual 11° colocado, a seis pontos do Z-4. A bola rola às 18h30 (de Brasília).