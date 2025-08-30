Schroder é alvo de insultos raciais em vitória da Alemanha sobre a Lituânia na Eurobasket

O capitão da Alemanha, Dennis Schroder, foi vítima de ofensas racistas durante a vitória de sua seleção por 107 a 88 sobre a Lituânia na Eurobasket, principal campeonato europeu de basquete, neste sábado, em Tampere, na Finlândia. Um torcedor foi identificado e proibido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) de comparecer aos próximos jogos da competição.

"Fazer barulhos de macaco é algo que eu não respeito", afirmou Schroder em entrevista após o jogo. "Não importa o status, os insultos, tudo bem. Mas racismo simplesmente não faz parte deste esporte. Isso é algo que não é aceitável", acrescentou.

"A Fiba forneceu as imagens e informações relevantes às autoridades policiais locais, que continuam investigando o caso", informou a entidade responsável pela Eurobasket. "A Fiba condena o discurso de ódio, a conduta discriminatória e a linguagem racista em qualquer forma. Criar um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro para jogadores, equipes e torcedores continua sendo uma prioridade fundamental do nosso esporte."

Segundo a Associação Alemã de Basquete, dois torcedores foram identificadas como os supostos autores das ofensas e, posteriormente, expulsos do ginásio finlandês. Dirigentes da Fiba, porém, disseram que um torcedor foi identificado por vídeo e que ele não poderá comparecer ao restante do evento. O órgão afirmou ainda que se reunirá com a delegação lituana para discutir o ocorrido.

Filho de pai alemão e mãe gambiana, Schroder ouviu os ruídos enquanto caminhava para o vestiário no intervalo. O ala-armador, que defende o Sacramento Kings na NBA, foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e comandou a Alemanha ao terceiro triunfo na fase de grupos da competição, o que garantiu a vaga da atual campeã mundial às oitavas de final por antecipação.