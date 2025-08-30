Topo

Esporte

Schroder é alvo de insultos raciais em vitória da Alemanha sobre a Lituânia na Eurobasket

Tampere, Finlândia

30/08/2025 15h10

O capitão da Alemanha, Dennis Schroder, foi vítima de ofensas racistas durante a vitória de sua seleção por 107 a 88 sobre a Lituânia na Eurobasket, principal campeonato europeu de basquete, neste sábado, em Tampere, na Finlândia. Um torcedor foi identificado e proibido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba) de comparecer aos próximos jogos da competição.

"Fazer barulhos de macaco é algo que eu não respeito", afirmou Schroder em entrevista após o jogo. "Não importa o status, os insultos, tudo bem. Mas racismo simplesmente não faz parte deste esporte. Isso é algo que não é aceitável", acrescentou.

"A Fiba forneceu as imagens e informações relevantes às autoridades policiais locais, que continuam investigando o caso", informou a entidade responsável pela Eurobasket. "A Fiba condena o discurso de ódio, a conduta discriminatória e a linguagem racista em qualquer forma. Criar um ambiente inclusivo, respeitoso e seguro para jogadores, equipes e torcedores continua sendo uma prioridade fundamental do nosso esporte."

Segundo a Associação Alemã de Basquete, dois torcedores foram identificadas como os supostos autores das ofensas e, posteriormente, expulsos do ginásio finlandês. Dirigentes da Fiba, porém, disseram que um torcedor foi identificado por vídeo e que ele não poderá comparecer ao restante do evento. O órgão afirmou ainda que se reunirá com a delegação lituana para discutir o ocorrido.

Filho de pai alemão e mãe gambiana, Schroder ouviu os ruídos enquanto caminhava para o vestiário no intervalo. O ala-armador, que defende o Sacramento Kings na NBA, foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e comandou a Alemanha ao terceiro triunfo na fase de grupos da competição, o que garantiu a vaga da atual campeã mundial às oitavas de final por antecipação.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha

São Paulo vence o Corinthians na Fazendinha pelo Paulistão sub-17

Samuel Lino, do Fla, é convocado para a seleção após corte de Matheus Cunha

Presente milionário! Cormier revela bônus surpresa após derrota no UFC