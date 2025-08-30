Cruzeiro supera boa atuação do São Paulo, vence e dorme na vice-liderança
O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite de hoje, no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão.
O gol foi marcado por Matheus Pereira, cobrando falta. O meia contou com desvio do zagueiro Alan Franco, que estava na barreira, para tirar Rafael da jogada.
O Tricolor fez uma boa partida, teve até mais volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em chances claras de gol. O Cruzeiro, por outro lado, foi objetivo em suas estocadas e obrigou Rafael a fazer ao menos três grandes defesas.
Com o resultado, o Cruzeiro foi a 44 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança do torneio, podendo ser ultrapassado pelo Palmeiras amanhã (31). Já o São Paulo parou nos 32 pontos e segue na sétima colocação.
O Tricolor volta a campo só no dia 14 de setembro, quando recebe o Botafogo pelo Brasileirão. Já o Cruzeiro volta a campo no dia 11 de setembro, tendo pela frente o clássico contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.
São Paulo vai bem, mas Rafael é o destaque
O São Paulo fez uma partida mesmo com muitos desfalques. O time teve o domínio das ações na primeira etapa, mas não conseguiu transformar a atuação em chances claras de gol. Por outro lado, o Cruzeiro teve poucas estocadas e transformou as jogadas em chances claras, com Rafael salvando gols certos de Matheus Pereira, Gabigol e Kaiki. A bola que entrou na falta de Matheus Pereira contou com desvio em Alan Franco que tirou o goleiro da jogada.
Lances Importantes
Que isso! Aos sete minutos, Cássio foi acionado com os pés na pequena área, mas vacilou e viu Luciano chegar dividindo e tomar a bola. Para a sorte do goleiro, o camisa 10 do São Paulo não teve domínio e a bola saiu pela linha de fundo.
Rafael! Aos 36, William recebeu na direita com espaço na intermediária e arriscou de longe. Rafael caiu no cantinho para fazer a defesa.
Isolou! Aos 45, o São Paulo puxa boa jogada ofensiva com Rodriguinho, toca a bola até ela ficar com Ferreirinha já dentro da área do lado oposto. O atacante ajeita a bola para trás e Patryck finaliza, mas chuta com o pé direito, que não é o bom, e isola.
Pra fora! Aos dois minutos da segunda etapa, o São Paulo levantou falta na área, ela passou por todo mundo e ficou para Ferraresi do outro lado, que ergueu novamente na área. Depois da zaga do Cruzeiro afastar parcialmente, Ferreirinha dominou e bateu na entrada da área, mas a bola ficou na zaga e voltou para Rodriguinho também finalizar e ver a bola passar muito perto da trave esquerda de Cássio.
Rafael salva! Aos 10, William cruzou da direita na medida para Matheus Pereira cabecear firme no centro da área. Rafael, bem colocado, fez grande defesa e salvou o São Paulo.
1x0. Aos 18, a bola bateu na mão de Bobadilla na entrada da área e Daronco marcou falta. Na cobrança, Matheus Pereira bateu e contou com desvio em Alan Franco, que estava na barreira, para matar Rafael na jogada e abrir o placar.
Rafael! Aos 23, o Cruzeiro disparou em contra-ataque e lançou Gabigol. O atacante invadiu a área e bateu cruzado rasteiro, mas Rafael fez grande defesa com a mão esquerda.
Milagre de Rafael! Aos 31, o Cruzeiro levantou bola na área e Kaiki cabeceou firme, mas Rafael fez defesaça no reflexo. No rebote, Villalba finalizou e Rafael novamente salvou o Tricolor.
Cássio salva! Aos 45, Henrique fez boa jogada pela direita, costurou, chegou na linha de fundo e cruzou para o meio da pequena área. Dinenno apareceu para mandar de cabeça e Cássio fez grande defesa para salvar a vitória.
Ficha Técnica
Cruzeiro 1 x 0 São Paulo
Campeonato Brasileiro - 22ª rodada
Data: 30/08/2025 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Amarelo: Luciano, Patryck, Bobadilla e Rodriguinho; Villalba e Lucas Silva
Gol: Matheus Pereira (18'/2ºT)
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia (Henrique), Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Luciano (Dinenno) e Ferreirinha (Tapia). Técnico: Hernán Crespo.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva (Kauã Prates), Lucas Romero e Matheus Henrique (Sinisterra); Matheus Pereira, Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim