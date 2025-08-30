Topo

Esporte

São Paulo vence o Corinthians na Fazendinha pelo Paulistão sub-17

30/08/2025 15h23

Em clássico disputado neste sábado, o São Paulo ganhou do Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista sub-17, na Fazendinha. Já a equipe sub-15 do clube tricolor goleou o Mirassol por 4 a 0, em Bálsamo.

No clássico Majestoso, Geovanne e João Costa marcaram os gols que garantiram a vitória. Marcos Vinícius descontou para o Corinthians. No sub-15, Erick (2), Raphael França e Nicolas Francisco balançaram as redes.

Com as vitórias, as equipes sub-17 e sub-15 chegaram a seis pontos, liderando as respectivas categorias na tabela de classificação do Campeonato Paulista.

Os times voltam a atuar pelo Estadual no sábado, novamente fora de casa. O sub-15 enfrenta o Barretos às 9h (de Brasília) e o sub-17 encara o Real Soccer às 11h. Antes, nesta terça-feira, os mais velhos enfrentam o Cuiabá, às 15h, pelo Brasileiro da categoria.

