São Paulo vai ao Mineirão para superar novas baixas e manter sequência no Brasileirão

O São Paulo visita o Cruzeiro, neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois times que atravessam boas fases dentro de campo.

Além dos resultados, porém, o São Paulo tem tido problemas com o departamento médico. A quantidade de jogadores com lesões cresce mais rápido que as recuperações concluídas.

Os últimos lesionados foram André Silva e Marcos Antônio. O atacante já não era o titular e ganhou a posição após cirurgia de Calleri. O São Paulo busca um novo centroavante no mercado. Enquanto isso, as opções de Hernán Crespo são Gonzalo Tapia e Juan Dinenno.

Há outro caminho, com o ingresso de Ferreirinha, fazendo dupla de ataque com Luciano. O técnico argentino já testou a formação com o camisa 10 mais adiantado durante os jogos.

O único retorno previsto para o sábado é o do lateral-esquerdo Wendell, que já participou de treinos junto do elenco no CT da Barra Funda. A tendência é que ele inicie no banco, mesmo com a suspensão de Enzo Díaz. Patryck deve ser o titular.

Dois garotos treinaram com o time profissional durante a semana e podem aparecer como opções. São o meia Juan Potes (18 anos) e o centroavante Gustavo Santana (19).

LUCAS PASSA POR EXAMES, OSCAR VOLTA A CORRER

O meia Lucas Moura passará, neste sábado, por um exame artroscópico para avaliar a cicatrização da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Oscar, recuperando-se de fraturas em três vértebras lombares, iniciou trabalhos de corrida no gramado. Ele já cumpriu cinco semanas das oito indicadas pelo São Paulo como período de recuperação.

O DM tricolor ainda tem Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), Arboleda (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda) e Alisson (dores no quadril).

CRUZEIRO BUSCA SE REAPROXIMAR DA BRIGA PELA LIDERANÇA

Após sair na frente diante do rival Atlético-MG na briga pelas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe de Leonardo Jardim volta-se para o Brasileirão, no qual é a terceira colocada.

Este será o último compromisso antes da Data Fifa e pode deixar o Cruzeiro na vice-liderança, se vencer e o Palmeiras perder ou empatar contra o Corinthians.

A grande expectativa da torcida cruzeirense é pela estreia de Luis Sinisterra, jogador da seleção colombiana e emprestado pelo Bournemouth. Ele já foi regularizado junto à CBF, mas a comissão técnica tem cautela quanto ao seu preparo físico. O jogador não atua desde março.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SÃO PAULO

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Marquinhos e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho e Patryck; Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - ANDERSON DARONCO (RS).

HORÁRIO - 21h (de Brasília).

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.