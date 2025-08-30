São Paulo terá Patryck na lateral e mais duas mudanças para encarar o Cruzeiro; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida de logo mais contra o Cruzeiro, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo, diante dos desfalques, promoveu a entrada de Patryck entre os titulares e fez outras duas mudanças "obrigatórias" na equipe, além de ter ganhado o reforço de Wendell no banco de reservas.

Três alterações e retorno no São Paulo

Uma das incógnitas para Crespo neste duelo era a lateral esquerda, uma vez que Enzo Díaz cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e Wendell estava no departamento médico. O camisa 18 se recuperou, mas inicia no banco de reservas. Assim, Patryck foi o escolhido para iniciar a partida.

Outras duas alterações "obrigatórias" de Crespo vieram no meio-campo e no ataque. Rodriguinho ocupa a vaga de Marcos Antônio, que tem uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto André Silva (rompimento do ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior) dá lugar a Luciano.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Luciano e Ferreiririnha.

O Tricolor ainda terá as baixas de Alisson (dores no quadril), Lucas (artroscopia no joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

?? O Tricolor está escalado! ?? Cruzeiro x São Paulo

?? Mineirão

? Belo Horizonte (MG)

? 21h

? Brasileirão ? Sportv e Premiere

?? SPFC Play #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/RreVM1OUST ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 30, 2025

Escalação do Cruzeiro

Do outro lado, o Cruzeiro veio com apenas uma mudança em relação à equipe que saiu jogando contra o Atlético-MG no meio de semana. Christian deu lugar a Matheus Henrique no meio-campo. O restante do time é o mesmo. Novo reforço, Sinisterra começa no banco.

A escalação do Cruzeiro tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

A Raposa tem os desfalques de Fagner e Janderson, ambos entregues ao departamento médico.

Cruzeiro e São Paulo medem forças logo mais, às 21h (de Brasília) deste sábado, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

?? O Cruzeiro está escalado para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro! VAMOS, CABULOSO!!!! ? #CRUxSPFC #GrandeCampeão pic.twitter.com/JV6woB6tjb ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 30, 2025

Arbitragem