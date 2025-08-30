São Paulo perde para o Cruzeiro e vê série invicta no Brasileiro chegar ao fim
A série invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Na noite deste sábado, o Tricolor paulista perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0, no Mineirão, em compromisso válido pela 22ª rodada do torneio nacional. Matheus Pereira marcou em cobrança de falta e selou a derrota do time são-paulino.
Classificação na tabela
Com o resultado, a sequência de oito jogos de invencibilidade (seis vitórias e dois empates) do São Paulo no Brasileirão foi encerrada. O Tricolor paulista permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6.
Do outro lado, o Cruzeiro alcançou a terceira vitória seguida. O time mineiro dormirá na vice-liderança e se aproximou do Flamengo, chegando aos 44 pontos. A Raposa torce por uma derrota do Palmeiras no clássico deste domingo para manter a posição.
Próximos jogos de São Paulo e Cruzeiro
Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. Os dois times, portanto, voltarão a campo apenas na metade do mês de setembro.
O São Paulo retorna aos gramados no próximo dia 14 de setembro (domingo), quando encara o Botafogo às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Do outro lado, o Cruzeiro volta a campo para encarar o Atlético-MG no jogo de volta das quartas de final da Copa do Hrasil. A bola rola no próximo dia 11 de setembro (quinta-feira), às 19h30, no Mineirão.
O jogo
A primeira chance da partida saiu aos seis minutos de jogo. Em uma saída de bola errada de William, Rodriguinho recuperou no meio-campo e arriscou da intermediária, assustando o gol defendido por Cássio. Com oito minutos, Luciano roubou de Cássio na pequena área, mas não conseguiu finalizar a gol.
Aos 17 minutos, Kaiki fez boa jogada individual e bateu de fora da área, mas Pablo Maia desviou para escanteio. Na cobrança, o Cruzeiro arriscou uma jogada ensaiada: Wanderson cruzou fechado para a pequena área e Kaiki quase alcançou a bola, mas Rafael ficou com ela.
Com 36 minutos, William finalizou da intermediária e desviou no meio do caminho, mas Rafael conseguiu fazer a defesa e espalmou. Aos 44 minutos, o São Paulo respondeu na sua melhor chance do jogo. Ferreirinha invadiu a grande área e rolou para trás. Patryck bateu de primeira com a perna ruim, mas a bola subiu muito e foi por cima do gol.
Segundo tempo
No primeiro minuto do segundo tempo, o São Paulo assustou o Cruzeiro. Após cruzamento de Ferraresi, a zaga da Raposa afastou. A bola sobrou na entrada da área com Rodriguinho, que chutou de primeira e viu a bola passar muito próxima à trave esquerda do gol.
Com nove minutos, foi a vez do Cruzeiro chegar com perigo. William alçou bola para dentro da grande área e Matheus Pereira cabeceou sozinho, mas Rafael mostrou que o reflexo está em dia e fez boa defesa.
E foi aos 18 minutos que o Cruzeiro abriu o marcador para festa da torcida no Mineirão. Matheus Pereira cobrou falta da entrada da área. A bola desviou na cabeça de Alan Franco e acabou com qualquer chance de defesa de Rafael. Minutos depois, a Raposa quase fez o segundo em contra-ataque, mas Gabigol parou em defesa do goleiro tricolor.
Com 31 minutos, o Cruzeiro esteve próximo de ampliar novamente. William levantou para dentro da área e Kaiki Bruno cabeceou à queima-roupa, mas Rafael espalmou. No rebote, Villalba finalizou e o goleiro do São Paulo defendeu novamente, impedindo o gol. Aos 35 minutos, Patryck chutou de dentro da área e a bola foi desviada para escanteio.
Nos acréscimos, o São Paulo quase empatou a partida. Cédric Soares cruzou para o meio da área e Dinenno subiu de cabeça, mas Cássio fez grande defesa e evitou o gol.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 0 SÃO PAULO
Data: 30 de agosto de 2025, sábado
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
Público: 36.882 torcedores
Renda: R$ 2.175.177,30
GOL: Matheus Pereira, aos 18? do 2ºT (Cruzeiro)
Cartões amarelos: Luciano, Rodriguinho, Patryck e Bobadilla (São Paulo) / Villalba e Lucas Silva (Cruzeiro)
Cartão vermelho: nenhum
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Sinisterra), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Kauã Prates); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge (Gabigol).
Técnico: Leonardo Jardim
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Pablo Maia (Henrique Carmo), Bobadilla, Rodriguinho e Patryck (Wendell); Luciano (Dinenno) e Ferreirinha (Tapia).
Técnico: Hernán Crespo