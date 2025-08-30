São Paulo detalha venda de ingressos para jogo de volta contra a LDU pela Libertadores; veja preços

O São Paulo divulgou, na manhã deste sábado, as informações detalhadas da venda de ingressos para o duelo de volta contra a LDU-EQU, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. A bola rola no próximo dia 25 de setembro (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h do próximo sábado (06) e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que desejarem assistir à partida diretamente do Morumbis terão que comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.

A partir das 10h do sábado (06), a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 10h do domingo (07), começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de segunda-feira (08), enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h da terça (09).

Confira o cronograma de vendas para São Paulo x LDU, dia 25/09, no MorumBIS!

Já na quarta-feira (10), os torcedores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Depois, às 10h da quinta-feira (11), a comercialização será aberta para aqueles que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h de sexta-feira (12).

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 10h de sábado (13). Já a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h do domingo (14).

Por se tratar das quartas de final da Libertadores, os preços dos ingressos aumentaram e variam de R$ 150,00 a R$ 800,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 250,00 e R$ 500,00.

Antes de voltar à Libertadores, o São Paulo tem outros dois compromissos. Primeiro, o Tricolor visita o Cruzeiro neste sábado, às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a data Fifa, volta a campo contra o Botafogo no dia 14 de setembro, às 17h30, no Morumbis, pela 23ª rodada.

Veja os preços dos ingressos para a partida contra a LDU-EQU:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 250,00 (inteira) / R$ 125,00 (meia)



Arquibancada Leste Lacta - R$ 300,00 (inteira) / R$ 150,00 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 300,00 (inteira) / R$ 150,00 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 350,00 (inteira) / R$ 175,00 (meia)



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 500,00 (inteira) / R$ 250,00 (meia)



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 800,00 (inteira) / R$ 400,00 (meia)



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 800,00 (inteira) / R$ 400,00 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 500,00 (inteira) / R$ 250,00 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 500,00 (inteira) / R$ 250,00 (meia)

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 1.000,00