Santos x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. O Santos recebe o Fluminense na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do torneio nacional. O duelo marcará a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Peixe.

Onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?

TV: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view)

Como chega o Santos para o confronto

O Santos vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Baixada Santista se encontra na 15ª colocação, com apenas 21 pontos - tem somente dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Alvinegro Praiano chega para o confronto depois de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O time santista perdeu para o Vasco, por 6 a 0, em pleno Morumbis. Em seguida, o Peixe foi derrotado pelo Bahia por 2 a 0, fora de casa.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Fluminense, por sua vez, também passa por um momento de oscilação. Apesar da classificação na Sul-Americana, o Tricolor carioca também vem de duas derrotas consecutivas - uma contra o Red Bull Bragantino fora de casa, por 4 a 2, pelo Brasileiro, e a outra diante do Bahia, por 1 a 0, em Salvador, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda vive uma situação melhor que a do Santos. O time comandado por Renato Gaúcho figura na nona posição, com 27 pontos.

Histórico do confronto entre Santos e Fluminense

O histórico do confronto entre Santos e Fluminense é bastante equilibrado. De acordo com números da plataforma Ogol, as duas equipes se enfrentaram 96 vezes por jogos oficiais. Foram 38 vitórias do Peixe, contra 37 triunfos do Tricolor carioca, além de 21 empates.

Puxando para o recorte mais recente, porém, é o Fluminense quem leva a melhor. O Tricolor das Laranjeiras acumula cinco vitórias contra apenas uma do Alvinegro Praiano, junto também de quatro empates.

No último encontro entre os times, foi justamente o Fluminense que saiu vitorioso. No primeiro turno da atual edição do Campeonato Brasileiro, o time carioca venceu o Santos por 1 a 0, no Maracanã, com um gol nos acréscimos de Samuel Xavier.

Estatísticas

Santos e Fluminense não fazem um grande Brasileirão. O Peixe joga apenas o torneio de pontos corridos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras está vivo na Copa Sul-Americana e enfrentará o Lanús-ARG nas quartas de final. O time carioca também disputa as quartas da Copa do Brasil, mas saiu atrás na decisão contra o Bahia.

Voltando à disputa da Série A, as equipes fazem campanhas distintas. Após 20 partidas, o Santos soma seis vitórias, três empates e amargou 11 derrotas, totalizando 35% de aproveitamento. Do outro lado, o Fluminense tem oito vitórias, três empates e oito derrotas em 19 jogos, somando 47,35% de aproveitamento.

Santos na temporada

36 jogos, 12 vitórias, oito empates e 16 derrotas

44 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 13 gols

Fluminense na temporada

55 jogos, 27 vitórias, 14 empates e 14 derrotas

84 gols marcados

52 gols sofridos

Artilheiro: Germán Cano, com 19 gols

Prováveis escalações

A primeira escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda não deve ter grandes novidades. Existe uma dúvida quanto a quem será o parceiro de Luan Peres na zaga, uma vez que João Basso será baixa novamente. Luisão e Zé Ivaldo, integrado novamente, disputam a vaga.

No ataque, o Peixe deve ter dois importantes retornos: Neymar e Guilherme. O astro, que cumpriu suspensão contra o Bahia, se recuperou de um incômodo na coxa e treinou normalmente na sexta-feira e no sábado. Já o camisa 11 deve voltar a ficar à disposição depois de desfalcar o time contra o Bahia por questões pessoais.

Do outro lado, o Fluminense terá que lidar com duas ausências por suspensão: Canobbio e Fuentes, além da nova baixa de Samuel Xavier, entregue ao departamento médico. No ataque, a expectativa é de um ataque formado por Serna e Everaldo. Já no setor defensivo, Renê deve seguir na lateral esquerda.

Provável escalação do Santos

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo (Luisão), Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar (Barreal) e Tiquinho Soares.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Willian Arão e João Basso (lesionados)

Willian Arão e João Basso (lesionados) Pendurados: João Basso, Luisão, Igor Vinícius, Zé Rafael e Tiquinho Soares

Provável escalação do Fluminense

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Juan Freytes, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, Bernal e Paulo Henrique Ganso (Acosta); Kevin Serna e Everaldo.



Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: Canobbio e Fuentes (suspensos), Samuel Xavier (lesionado) e Nonato (emprestado pelo Santos)

Canobbio e Fuentes (suspensos), Samuel Xavier (lesionado) e Nonato (emprestado pelo Santos) Pendurados: Bernal e Lima

Arbitragem de Santos x Fluminense

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO) Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Roger Goulart (RS) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 16h

14/09 (domingo), às 16h Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30

21/09 (domingo), às 20h30 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximos jogos do Fluminense

Fluminense x Bahia (jogo de volta - quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta - quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 19h

10/09 (quarta-feira), às 19h Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h

13/09 (sábado), às 21h Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FICHA TÉCNICA



SANTOS X FLUMINENSE

Data: 31 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Onde assistir: TV Globo (rede aberta) e Premiere (pay-per-view)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)