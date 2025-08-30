Topo

Santos segura o Botafogo na Vila e conquista o Brasileirão feminino A2

O Santos é o grande campeão da Campeonato Brasileiro feminino A2! Neste sábado, o Peixe conquistou o título após empatar em 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro. O primeiro jogo da final havia sido 1 a 0 para a equipe paulista, com um gol de Carol Baiana, que voltou a marcar neste sábado.

O Botafogo foi ao ataque precisando reverter o resultado diante de um bom público na Vila Belmiro, que contou com ingressos gratuitos para a final. Aos 40 minutos de jogo, o Glorioso abriu o placar com Carol Carioca. Porém, na segunda etapa, Carol Baiana empatou e deu o título ao Santos.

Antes da decisão, Santos e Botafogo já haviam conquistado o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro feminino. Eliminados na semifinal, Fortaleza e América-MG também estarão na Série A em 2026.

Apesar do fim do Brasileirão, a temporada ainda não acabou para o Santos. As Sereias da Vila voltam a campo na próxima quarta-feira (03), quando jogarão em casa contra o São Paulo, às 20h (de Brasília), pelo Paulistão feminino. Por sua vez, o Botafogo não possui jogos marcados na sequência.

Rebeca Reis / Staff Images Woman / CBF

Os gols do jogo

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo teve a chance de abrir o placar. Na cobrança de pênalti, Carol Carioca parou na goleira Stefane, mas ela se adiantou e a batida foi repetida. Na segunda chance, Carol não desperdiçou e fez para o Fogão.

Após pressionar bastante, o Santos chegou ao empate aos 36 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio, a goleira Michelle não afastou a bola e Carol Baiana completou na segunda trave para igualar o marcador em 1 a 1.

