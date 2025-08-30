Topo

Esporte

Santa Cruz bate o América-RN e sai em vantagem pelas quartas da Série D

30/08/2025 21h11

O Santa Cruz venceu o América-RN por 1 a 0, neste sábado, pelo duelo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco, no Recife (PE). O único gol da partida saiu dos pés de Ariel, no segundo tempo.

Desta forma, a Cobra Coral saiu em vantagem em busca de uma vaga nas semifinais da competição. A partida de volta está marcada para às 19 horas (de Brasília) do dia 7 (domingo), na Arena das Dunas, em Natal (RN). Quem avançar deste confronto, garante o acesso à Série C de 2026.

Veja como foi Santa Cruz x América-RN

O gol do Santa Cruz saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Geovanny Soares fez bela jogada pela esquerda e chutou cruzado. Ariel apareceu sozinho entre os defensores e empurrou para o fundo da rede.

Veja outros resultados pela Série D neste sábado:

Maranhão 1 x 0 ASA

Goiatuba 0 x 0 Inter de Limeira

x

