Samuel Lino, do Fla, é convocado para a seleção após corte de Matheus Cunha

Samuel Lino celebra gol em Flamengo x Vitória, partida do Brasileirão Imagem: JORGE RODRIGUES/AGIF
do UOL

30/08/2025 15h18

Samuel Lino, atacante do Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia. Ele vai ocupar a vaga de Matheus Cunha, cortado por lesão.

O que aconteceu

A CBF comunicou a convocação de Lino na tarde de hoje (30). O jogo contra o Chile será no dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia no dia 9, no Municipal de El Alto.

Samuel Lino foi um dos reforços do Flamengo na janela do meio do ano. Ele foi apresentado no começo do mês e, à época, comentou sobre o desejo de defender a seleção brasileira.

O ciclo [para a Copa do Mundo] está mais curto agora. Vim para o Flamengo também em busca desse objetivo na minha carreira. Na última pré-lista foram cinco, seis jogadores daqui. Tem jogadores de alta qualidade e sempre visado pela seleção, disputando títulos. Meu sonho e objetivo é jogar pela seleção, atuar em uma Copa do Mundo. Vim para o Flamengo para buscar esse objetivo. Vou trabalhar o máximo que eu puder por isso Samuel Lino, ao ser apresentado como refroço do Fla

Lino vai substituir Matheus Cunha. O jogador do Manchester United foi desconvocado devido à lesão muscular sofrida na partida contra o Burnley, pela Premier League.

O Brasileirão chega a seis jogadores na lista para os jogos contra Chile e Bolívia: Hugo Souza, Vitinho, Fabrício Bruno, Jean Lucas, Kaio Jorge e Samuel Lino.

Este é o quarto corte feito por Ancelotti na convocação realizada na semana passada. Joelinton, Alex Sandro e Vanderson foram cortados anteriormente. Na ocasião, o técnico italiano chamou Jean Lucas para o meio e Vitinho para a lateral direita. Como já tinha outros dois laterais-esquerdos na lista original, ele optou por não substituir Alex Sandro.

Como está a lista?

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais-esquerdos: Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)

Laterais-direitos: Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma)

Zagueiros: Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Samuel Lino (Flamengo).

