Real Madrid x Mallorca pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Real Madrid duela contra o Mallorca neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Real Madrid x Mallorca ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como o Real Madrid chega ao confronto
O Real Madrid ocupa a terceira posição da tabela, com seis pontos conquistados em dois jogos. A equipe venceu o Osasuna na primeira rodada, por 1 a 0, e mais recentemente fez 3 a 0 no Real Oviedo, fora de casa.
Como o Mallorca chega ao confronto
Do outro lado, o Mallorca espera conquistar a primeira vitória na competição. O time estreou com derrota em casa para o Barcelona, por 3 a 0, e empatou em 1 a 1 com o Celta de Vigo na última rodada.
Prováveis escalações
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Vinícius Júnior, Rodrygo e Mbappé.
Técnico: Xabi Alonso.
Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo e Valjent; Morey, Darder, Lato e Mojica; Torre; Joseph e Asano.
Técnico: Jagoba Arrasate.
Arbitragem de Real Madrid x Mallorca
- Árbitro: José María Sánchez
Ficha técnica de Real Madrid x Mallorca
- Jogo: Real Madrid x Mallorca
- Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Espanhol
- Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri
- Onde assistir: Disney+ (Streaming)