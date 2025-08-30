Topo

Real Madrid x Mallorca pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

30/08/2025 08h00

O Real Madrid duela contra o Mallorca neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Real Madrid x Mallorca ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como o Real Madrid chega ao confronto

O Real Madrid ocupa a terceira posição da tabela, com seis pontos conquistados em dois jogos. A equipe venceu o Osasuna na primeira rodada, por 1 a 0, e mais recentemente fez 3 a 0 no Real Oviedo, fora de casa.

Como o Mallorca chega ao confronto

Do outro lado, o Mallorca espera conquistar a primeira vitória na competição. O time estreou com derrota em casa para o Barcelona, por 3 a 0, e empatou em 1 a 1 com o Celta de Vigo na última rodada.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Vinícius Júnior, Rodrygo e Mbappé.

Técnico: Xabi Alonso.

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo e Valjent; Morey, Darder, Lato e Mojica; Torre; Joseph e Asano.

Técnico: Jagoba Arrasate.

Arbitragem de Real Madrid x Mallorca

  • Árbitro: José María Sánchez

Ficha técnica de Real Madrid x Mallorca

  • Jogo: Real Madrid x Mallorca

  • Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

  • Horário: 16h30 (de Brasília)

  • Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Espanhol

  • Local: estádio Santiago Bernabéu, em Madri

  • Onde assistir: Disney+ (Streaming)

