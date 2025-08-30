Real tem 3 gols anulados, mas bate Mallorca com gol de Vini e virada rápida
Jogando em casa, o Real Madrid saiu perdendo para o Mallorca, mas virou em menos de dois minutos e venceu por 2 a 1, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.
O Mallorca abriu o placar com Muriqi, mas Arda Guler e Vini Jr. viraram para o Real Madrid ainda no primeiro tempo. Mbappé marcou duas vezes nos 45 minutos iniciais, mas os dois tentos foram anulados.
Na segunda etapa, o Real Madrid chegou a marcar o terceiro, com Arda Guler, mas a arbitragem anulou o segundo gol do meia turco. O ritmo do jogo caiu e o placar se manteve.
Com a vitória, os comandados de Xabi Alonso mantêm os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol, liderando a competição de forma provisória. O Mallorca, que soma apenas um ponto nos três primeiros jogos, é o 18º, mas ainda pode perder posições.
O Real Madrid volta a campo apenas no dia 13 de setembro (sábado), novamente pelo Campeonato Espanhol, quando visita o Real Sociedad. Já o Mallorca visita o Espanyol dois dias depois, também pela competição nacional.
Gols e destaques
Não valeu! Aos 7 minutos, Alexander-Arnold deu lindo passe do campo de defesa para Mbappé, que recebeu nas costas da defesa, dominou, invadiu a área e bateu forte, no canto. O gol foi anulado por impedimento.
Mallorca na frente! Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, Muriqi se movimentou bem e finalizou de ombro no cantinho para abrir o placar.
Tudo igual! Aos 35 minutos, após levantamento na segunda trave, Huijsen cabeceou para o meio e Arda Guler completou para as redes, também com a cabeça.
Virada-relâmpago! Aos 37 minutos, Vini Jr recebeu na meia esquerda e acelerou. Ele limpou a marcação na entrada da área e bateu cruzado, no cantinho.
Pressão! Aos 41, Alexander-Arnold dominou na meia-lua e bateu cruzado, muito perto da trave. No minuto seguinte, Mbappé recebeu dentro da área e finalizou enquanto caía, mas mandou para fora.
Impedido de novo! Aos 45, Arda Guler deu lindo passe para Mbappé, que recebeu mais uma vez nas costas da defesa, avançou e encobriu o goleiro para marcar. Mais uma vez, o camisa 10 teve o gol anulado.
Terceiro gol anulado: Aos 12 minutos, Mastantuono fez grande jogada e tocou para o meio da área. Após uma confusão, Arda Guler finalizou duas vezes e marcou. O lance foi anulado por um toque de mão do jogador turco.
FICHA TÉCNICA
REAL MADRID 2 X 1 MALLORCA
Data e horário: 30 de agosto (sábado), às 16h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Espanhol, 3ª rodada
Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha
Árbitro: José María Sánchez Martínez
Cartões amarelos: Huijsen, Militão (RMA)
Gols: Muriqi (MAL), aos 18'; Arda Guler (RMA), aos 35'; e Vini Jr, aos 37 minutos do primeiro tempo
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal), Huijsen, Militão e Carreras; Tchouaméni, Guler (Ceballos), Valverde e Mastantuono (Brahim Díaz); Vini Jr. (Rodrygo) e Mbappé (Gonzalo García). Técnico: Xabi Alonso
Mallorca: Leo Román; Jaume (Navarro), Raillo, Valjent, Kumbulla e Lato (Mojica); Morlanes (Virgili), Darder, Torre (Samu) e Joseph (Asano); Muriqi. Técnico: Jagoba Arrasate