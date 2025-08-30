Rafael lamenta derrota, mas valoriza postura do São Paulo e diz: "Empate seria o mais justo"

Rafael foi um dos principais personagens do São Paulo na derrota deste sábado para o Cruzeiro, por 1 a 0, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro lamentou o revés, mas destacou a postura ofensiva do Tricolor e acredita que o empate seria o resultado mais justo pelo futebol apresentado por ambas as equipes no Mineirão.

"O sentimento é de orgulho da nossa equipe. Apesar da derrota, não gostamos de sair perdendo, mas fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, fora de casa. Tivemos nossas chances também, foi um jogo igual. O empate seria o resultado mais justo, mas temos que pensar no próximo jogo. Queríamos muito ter vencido aqui, continuar nossa série de vitórias, mas deixamos tudo dentro de campo. Por um desvio na barreira, eles acabaram ganhando o jogo, mas produzimos muito. Acho que um empate seria o resultado mais justo para as duas equipes", afirmou em entrevista ao Premiere.

Rafael ainda lamentou o gol sofrido em cobrança de falta de Matheus Pereira. O camisa 10 bateu da entrada da área e a bola desviou na cabeça de Alan Franco, impedindo que o goleiro tricolor fizesse a defesa.

Apesar disso, o arqueiro fez algumas defesas importantes. Na segunda etapa, William levantou para dentro da área e Kaiki Bruno cabeceou à queima-roupa, mas Rafael espalmou. No rebote, Villalba finalizou e ele defendeu novamente, impedindo que o time mineiro abrisse uma vantagem maior no placar e mantendo o São Paulo vivo na partida.

"Nós trabalhamos muito no dia a dia o trabalho de reação para podermos estar preparados nesse momento. A segunda defesa, te confesso que tentamos levantar o mais rápido possível. Tive a sorte de fazer a defesa e a bola ficar próxima a mim. Fico feliz de poder ter ajudado a equipe com as defesas, mas triste porque acaba que saímos derrotados e não adiantou nada", concluiu o jogador.

Com o resultado, a sequência de oito jogos de invencibilidade (seis vitórias e dois empates) do São Paulo no Brasileirão foi encerrada. O Tricolor paulista permanece na sétima colocação, com 32 pontos, e perdeu a chance de, ao menos, dormir no G6.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a data Fifa. O São Paulo, portanto, só voltará a campo na metade do mês de setembro.

O Tricolor paulista de Rafael retorna aos gramados no próximo dia 14 de setembro (um domingo), quando encara o Botafogo. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no gramado do Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Botafogo (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14/09 (domingo), às 17h30

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)