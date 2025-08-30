Rafael lamenta derrota do São Paulo: 'Empate seria mais justo'

O goleiro Rafael lamentou a derrota do São Paulo por 1 a 0 para o Cruzeiro na noite deste sábado, no Mineirão. O Tricolor fez uma boa partida, mas sofreu um gol de falta que contou com desvio na barreira.

O sentimento que eu saio é de orgulho da nossa equipe apesar da derrota. A gente não gosta de sair de campo perdendo, mas eu acho que nós fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, fora de casa. Nós tivemos nossas chances também, foi um jogo igual. No meu ver, eu acho que o empate seria o resultado mais justo. Temos que pensar no próximo jogo, a gente queria muito ter vencido aqui, continuar a nossa série de vitórias, mas deixamos tudo dentro de campo. Acho que por um desvio na barreira eles acabaram ganhando o jogo, mas nós produzimos muito, eu acho que o empate talvez seria o resultado mais justo para as duas equipes Rafael

Rafael fez ao menos três grandes defesas na partida. Ele parou cabeçadas de Matheus Pereira e Kaiki, além de chute cruzado de Gabigol.

No gol sofrido, Matheus Pereira cobrou falta e a bola desviou em Alan Franco, que estava na barreira. Rafael estava indo para o canto esquerdo e foi pego de surpresa no contrapé com o desvio.

Apesar de ter controlado as ações em boa parte do jogo, o São Paulo só criou uma grande chance de gol aos 45 do segundo tempo em cabeçada de Dinenno.