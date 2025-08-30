Quem é Victor Hugo, meio-campista do Flamengo que está próximo do Santos

Na última sexta-feira, o Santos encaminhou a contratação por empréstimo, junto ao Flamengo, do meio-campista Victor Hugo. O jogador de 21 anos deve firmar contrato com o Peixe até o final de 2026. Abaixo, a Gazeta Esportiva traz um breve resumo sobre quem é o atleta.

Revelado na base do Flamengo

Victor Hugo é cria das categorias de base do Flamengo. O garoto começou no sub-15 do Rubro-Negro carioca e rapidamente se destacou, tendo participação até na equipe sub-17. Ainda em 2020, com 16 anos, chegou a figurar em algumas partidas do time sub-20.

Foi em 2021 que se tornou figurinha carimbada no sub-17 e, consequentemente, ganhou mais oportunidades no sub-20. Segundo dados da plataforma Ogol, naquele ano, ele fechou sua participação no time dos mais novos com 27 gols marcados em 32 partidas, além de sete gols em 14 jogos pela equipe mais velha.

Estreia e sequência no profissional

Em 2022, Victor Hugo fez sua estreia no profissional do Flamengo ainda sob o comando do técnico Paulo Sousa. O meio-campista estreou na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Altos-PI. Na ocasião, ele deu uma assistência na vitória rubro-negra por 2 a 1.

Naquele mesmo ano, o jovem ainda teve participações importantes na equipe comandada por Dorival Júnior, que terminou campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. Foram 37 jogos pelo time profissional, com quatro bolas na rede e três assistências.

Já em 2023, o meio-campista ganhou muitas oportunidades com Jorge Sampaoli. Na reta final da passagem do argentino, ele tornou-se, inclusive, titular - neste período, contribuiu com três gols e duas assistências. Entretanto, viu o cenário mudar após a chegada do técnico Tite.

Empréstimo ao futebol turco e retorno ao Brasil

Com pouco espaço durante a passagem de Tite no Flamengo, Victor Hugo foi emprestado ao Goztepe, da Turquia, em agosto do ano passado. No futebol europeu, o meio-campista disputou 35 partidas e balançou as redes três vezes.

Desde que retornou ao Flamengo, porém, Victor Hugo também se viu sem espaço. Ele voltou ao Rubro-Negro carioca em julho deste ano, mas não recebeu muitas chances com o técnico Filipe Luís. O garoto também enfrentou alta concorrência no meio-campo flamenguista.

O meia só disputou um jogo com a camisa do Flamengo nesta temporada: entrou nos cinco minutos finais no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no último dia 03 de agosto, fora de casa. Depois, ficou no banco de reservas contra o Mirassol e não foi sequer relacionado para os últimos três jogos da equipe.

Assim, uma possível chegada ao Santos é vista com bons olhos pelo jogador, que busca novos ares. Ele deve chegar ao Peixe para disputar posição com João Schmidt, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Hyan e Willian Arão, sendo que este último está entregue ao departamento médico.

À espera de Victor Hugo, portanto, o Peixe volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.