João Neves faz dois de bicicleta em goleada do PSG sobre Toulouse; veja
O PSG segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Hoje, em um jogo de nove gols, a equipe parisiense venceu o Toulouse, por 6 a 3, fora de casa, pela terceira rodada do torneio.
O grande destaque da partida foi o meia João Neves, que fez três golaços. No primeiro tempo, em um intervalo de sete minutos, ele marcou duas vezes de bicicleta. Na segunda etapa, ele acertou um belo chute de fora da área.
Além do português, Barcola e Dembelé (duas vezes) também balançaram as redes para o PSG; enquanto Cresswell, Gboho Vossah fizeram para os donos da casa.
Com este resultado, o time de Luis Enrique ocupa a liderança da Ligue 1 com nove pontos conquistados em três rodadas, abrindo dois de distância para o Lille, que goleou o Lorient na rodada. Enquanto isso, o Toulouse fica em sexto lugar, com seis pontos.
Tanto PSG quanto Toulouse só retornam a campo depois da data Fifa, que acontece entre os dias 4 e 9 de setembro. No dia 14 de setembro (domingo), o PSG encara o Lens, às 16 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quarta rodada do Francês. Já o Toulouse visita o Lille, no mesmo dia.
Os gols do jogo
O PSG teve um início de jogo avassalador e aos sete minutos João Neves abriu o placar. Após cobrança de falta de Vitinha, a bola ficou viva na área, Dembelé tentou e acabou ajeitando para o português, que dominou no peito e bateu de voleio para estufar a rede. Aos nove, Fabian Ruiz acionou Barcola na esquerda, ele avançou, invadiu a área e tocou na saída de Restes para ampliar.
Aos 14, João Neves brilhou novamente. Beraldo acionou Hakimi, o lateral cruzou na área, João Neves dominou e fez mais um, de bicicleta. Com 30 no relógio, o árbitro marcou um pênalti para o PSG após Casseres cometer falta em Doué. Dembelé converteu a cobrança e ampliou o placar.
Sete minutos depois, o Toulouse diminuiu. Sauer bateu da entrada da área, Chevalier defendeu, mas deu rebote para Cresswell, que finalizou da pequena área para marcar.
Nos acréscimos da primeira etapa, o goleiro do PSG defendeu um pênalti duas vezes. Donnum driblou Ruiz, invadiu a área e foi derrubado por Nuno Mendes. Franck Magri bateu e viu Chevalier defender. O árbitro voltou a cobrança, alegando invasão da área. Dessa vez, Casseres foi para a cobrança, bateu no meio e Chevalier defendeu de novo.
Logo aos seis da segunda etapa, o PSG fez o quinto gol. Sidibe deu uma entrada em Barcola na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dembelé mandou na esquerda do goleiro e marcou.
Aos 32, a defesa do Toulouse afastou mal a bola, que sobrou nos pés de João Neves. O português soltou a pancada no ângulo.
Aos 43, os donos da casa fizeram o segundo. Donnum cruzou, e Gboho apareceu livre na pequena área para marcar.
Por fim, nos acréscimos, a defesa do PSG vacilou, e Vossah finalizou da entrada da área e levou a melhor sobre Chavalier.