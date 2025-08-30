Topo

Esporte

João Neves faz dois de bicicleta em goleada do PSG sobre Toulouse; veja

João Neves comemora gol marcado pelo PSG contra o Toulouse no Campeonato Francês - LIONEL BONAVENTURE/AFP
João Neves comemora gol marcado pelo PSG contra o Toulouse no Campeonato Francês Imagem: LIONEL BONAVENTURE/AFP

30/08/2025 18h06

O PSG segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Hoje, em um jogo de nove gols, a equipe parisiense venceu o Toulouse, por 6 a 3, fora de casa, pela terceira rodada do torneio.

O grande destaque da partida foi o meia João Neves, que fez três golaços. No primeiro tempo, em um intervalo de sete minutos, ele marcou duas vezes de bicicleta. Na segunda etapa, ele acertou um belo chute de fora da área.

Relacionadas

Di María diz que quer convidar Neymar para jogar na Argentina: 'Amo muito'

Da fronteira com a China ao Círculo Polar Ártico: a geografia da Champions

PSG tem 'tabela da morte', e Real cruza Europa: a 1ª fase da Champions

Além do português, Barcola e Dembelé (duas vezes) também balançaram as redes para o PSG; enquanto Cresswell, Gboho Vossah fizeram para os donos da casa.

Com este resultado, o time de Luis Enrique ocupa a liderança da Ligue 1 com nove pontos conquistados em três rodadas, abrindo dois de distância para o Lille, que goleou o Lorient na rodada. Enquanto isso, o Toulouse fica em sexto lugar, com seis pontos.

Tanto PSG quanto Toulouse só retornam a campo depois da data Fifa, que acontece entre os dias 4 e 9 de setembro. No dia 14 de setembro (domingo), o PSG encara o Lens, às 16 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela quarta rodada do Francês. Já o Toulouse visita o Lille, no mesmo dia.

Os gols do jogo

O PSG teve um início de jogo avassalador e aos sete minutos João Neves abriu o placar. Após cobrança de falta de Vitinha, a bola ficou viva na área, Dembelé tentou e acabou ajeitando para o português, que dominou no peito e bateu de voleio para estufar a rede. Aos nove, Fabian Ruiz acionou Barcola na esquerda, ele avançou, invadiu a área e tocou na saída de Restes para ampliar.

Aos 14, João Neves brilhou novamente. Beraldo acionou Hakimi, o lateral cruzou na área, João Neves dominou e fez mais um, de bicicleta. Com 30 no relógio, o árbitro marcou um pênalti para o PSG após Casseres cometer falta em Doué. Dembelé converteu a cobrança e ampliou o placar.

Sete minutos depois, o Toulouse diminuiu. Sauer bateu da entrada da área, Chevalier defendeu, mas deu rebote para Cresswell, que finalizou da pequena área para marcar.

Nos acréscimos da primeira etapa, o goleiro do PSG defendeu um pênalti duas vezes. Donnum driblou Ruiz, invadiu a área e foi derrubado por Nuno Mendes. Franck Magri bateu e viu Chevalier defender. O árbitro voltou a cobrança, alegando invasão da área. Dessa vez, Casseres foi para a cobrança, bateu no meio e Chevalier defendeu de novo.

Logo aos seis da segunda etapa, o PSG fez o quinto gol. Sidibe deu uma entrada em Barcola na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Dembelé mandou na esquerda do goleiro e marcou.

Aos 32, a defesa do Toulouse afastou mal a bola, que sobrou nos pés de João Neves. O português soltou a pancada no ângulo.

Aos 43, os donos da casa fizeram o segundo. Donnum cruzou, e Gboho apareceu livre na pequena área para marcar.

Por fim, nos acréscimos, a defesa do PSG vacilou, e Vossah finalizou da entrada da área e levou a melhor sobre Chavalier.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Ex-São Paulo marca, e Porto vence o Sporting fora de casa pelo Campeonato Português

Napoli marca com Anguissa no último lance contra o Cagliari e assume liderança do Italiano

Cruzeiro acerta renovação com Fabrício Bruno; veja detalhes

Gabigol enfrenta o banco no Cruzeiro e se declara ao ex-time: 'Flamengo até morrer'

Vini Jr. marca e Real Madrid vence Mallorca com reação fulminante no Espanhol

Com gol de Vini Jr., Real Madrid vence o Mallorca de virada e assume a liderança do Espanhol

Real tem 3 gols anulados, mas bate Mallorca com gol de Vini e virada rápida

CRB vence, busca a reabilitação e deixa o Paysandu na lanterna da Série B

CRB vence o lanterna Paysandu e mantém briga pelo G4 da Série B

Napoli bate Cagliari com gol no fim e assume a liderança do Italiano

Juventude marca nos acréscimos, bate o Ceará na Arena Castelão e deixa a zona de rebaixamento