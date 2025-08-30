Topo

Esporte

Infantino diz que imigração será tranquila para torcedores na Copa do Mundo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA - Leah Millis/Reuters
Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA Imagem: Leah Millis/Reuters
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/08/2025 16h40

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou que o processo de imigração para os torcedores que viajarem para a Copa do Mundo do ano que vem será "tranquilo". A competição será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na Copa do Mundo de Clubes deste ano, tivemos torcedores vindo de 164 países diferentes sem um problema. Obviamente, há um processo a ser seguido para obter vistos e assim por diante. Este processo será tranquilo, garantirá que aqueles que se qualificarem possam vir com seus fãs [...] Temos que trabalhar nisso, melhorar, simplificar, mas definitivamente há um compromisso do governo dos Estados Unidos em garantir que o processo seja tranquilo. Gianni Infantino

Relacionadas

Samuel Lino, do Fla, é convocado para a seleção após corte de Matheus Cunha

Lucas Moura passa por astroscopia no joelho e não tem nova lesão detectada

Sul-americanos decidem, e Chelsea vence Fulham em jogo com VAR protagonista

O que aconteceu

Gianni Infantino ainda afirmou que "muitos equívocos" vêm acontecendo. O presidente da Fifa ainda garantiu que todos os fãs serão bem-vindos nos jogos que serão disputados nos Estados Unidos, México e Canadá

Há muitos equívocos por aí. Todos serão bem-vindos no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no próximo ano. Estamos trabalhando exatamente para isso. Gianni Infantino

As falas de Infantino vêm em meio a novas polêmicas envolvendo Donald Trump e a emissão de vistos pelos Estados Unidos. Ontem, o Departamento de Estado dos EUA revogou os vistos americanos de membros da Autoridade Palestina. Em setembro, a Assembleia Geral da ONU será realizada em Nova York e uma delegação palestina era esperada.

Há uma semana, estudantes que buscam o visto americano foram informados que precisarão deixar as redes sociais abertas para as autoridades checarem se eles atendem às regras para a emissão do visto.

Os Estados Unidos receberão a maioria dos jogos da Copa do Mundo do ano que vem. Das 16 sedes, 11 ficam localizadas em território estadunidense, três no México e duas no Canadá.

A seleção do Irã é uma das classificadas para a Copa do Mundo. O país asiático é um rival histórico dos Estados Unidos e, recentemente, eles estiveram em conflito.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Santos segura o Botafogo na Vila e conquista o Brasileirão feminino A2

Inter lamenta morte de Luís Fernando Veríssimo e relembra texto sobre Mundial de Clubes

Transmissão ao vivo de Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Goiás x Botafogo-SP pelo Brasileirão: veja onde assistir

Coco Gauff ajusta saque, bate 33ª do mundo e enfrenta Naomi Osaka nas oitavas do US Open

Colo-Colo rejeita oferta do Vasco por zagueiro Alan Saldivia

Infantino diz que imigração será tranquila para torcedores na Copa do Mundo

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias