Infantino diz que imigração será tranquila para torcedores na Copa do Mundo

Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou que o processo de imigração para os torcedores que viajarem para a Copa do Mundo do ano que vem será "tranquilo". A competição será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Na Copa do Mundo de Clubes deste ano, tivemos torcedores vindo de 164 países diferentes sem um problema. Obviamente, há um processo a ser seguido para obter vistos e assim por diante. Este processo será tranquilo, garantirá que aqueles que se qualificarem possam vir com seus fãs [...] Temos que trabalhar nisso, melhorar, simplificar, mas definitivamente há um compromisso do governo dos Estados Unidos em garantir que o processo seja tranquilo. Gianni Infantino

O que aconteceu

Gianni Infantino ainda afirmou que "muitos equívocos" vêm acontecendo. O presidente da Fifa ainda garantiu que todos os fãs serão bem-vindos nos jogos que serão disputados nos Estados Unidos, México e Canadá

Há muitos equívocos por aí. Todos serão bem-vindos no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no próximo ano. Estamos trabalhando exatamente para isso. Gianni Infantino

As falas de Infantino vêm em meio a novas polêmicas envolvendo Donald Trump e a emissão de vistos pelos Estados Unidos. Ontem, o Departamento de Estado dos EUA revogou os vistos americanos de membros da Autoridade Palestina. Em setembro, a Assembleia Geral da ONU será realizada em Nova York e uma delegação palestina era esperada.

Há uma semana, estudantes que buscam o visto americano foram informados que precisarão deixar as redes sociais abertas para as autoridades checarem se eles atendem às regras para a emissão do visto.

Os Estados Unidos receberão a maioria dos jogos da Copa do Mundo do ano que vem. Das 16 sedes, 11 ficam localizadas em território estadunidense, três no México e duas no Canadá.

A seleção do Irã é uma das classificadas para a Copa do Mundo. O país asiático é um rival histórico dos Estados Unidos e, recentemente, eles estiveram em conflito.