Presente milionário! Cormier revela bônus surpresa após derrota no UFC

Em uma revelação surpreendente durante o programa 'ClubShayShay', o ex-campeão meio-pesado (93) e pesado do UFC Daniel Cormier contou que recebeu um bônus de 1 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,4 milhões na cotação atual) da organização. Isso aconteceu mesmo após ser derrotado em sua primeira luta contra Jon Jones.

Segundo Cormier, o valor foi oferecido de forma inesperada por Dana White, presidente do Ultimate, apenas dois dias após o combate. À época, seu contrato previa uma bolsa de 85 mil dólares (cerca de R$ 461 mil), mas o reconhecimento veio em forma de um presente milionário.

"Eu perdi na primeira vez. Na segunda-feira, o Dana me ligou e disse: 'Você fez um ótimo trabalho. Vamos te mandar um cheque de um milhão de dólares'", contou o ex-lutador, relembrando o momento com empolgação.

A fala de Cormier chama atenção para os bastidores financeiros do UFC. Especialmente sobre os bônus discricionários - pagamentos extras dados fora do contrato oficial, geralmente decididos por Dana White ou, antigamente, por Lorenzo Fertitta, ex-dono da organização.

"Quando você se torna campeão e começa a gerar lucro para o negócio, eles cuidam de você", afirmou.

Modelo antigo

'DC' também elogiou o antigo sistema implantado por Fertitta, que oferecia bônus adicionais como forma de reconhecimento. Para ele, isso representava uma maior segurança financeira para os atletas de topo.

"Lorenzo Fertitta era o melhor. Com ele, existiam bônus extras. Ele sabia quanto o campeão merecia e garantiam que você recebesse aquilo", explicou, elogiando o sistema que oferecia maior segurança financeira aos atletas de destaque.

Embora os grandes nomes do UFC usufruam de altos salários, Cormier reforçou que a realidade financeira é bem diferente para muitos lutadores. O comentarista afirmou que a maioria, o caminho financeiro é árduo.

