Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Holanda (Reuters) - Oscar Piastri conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Holanda com uma volta recorde no sábado e deu a si mesmo a oportunidade perfeita para aumentar vantagem na liderança da Fórmula 1 sobre o companheiro de equipe da McLaren, Lando Norris.

Norris foi o melhor em todas as três sessões de treinos e liderou o caminho para a disputa final, mas Piastri atacou no momento mais importante e fez a volta mais rápida de todos os tempos em Zandvoort.

O tempo de um minuto e 08,662 segundos do australiano em seu primeiro esforço fora das garagens foi 0,012 mais rápido do que tudo o que o rival britânico, vencedor da pole no ano passado, conseguiu fazer.

O tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, vencedor da primeira posição em 2021, 2022 e 2023, foi o terceiro mais rápido, mas ficou 0,263 abaixo do ritmo da pole.

"Essa foi a definição de atingir o pico na hora certa", disse Piastri, que se declarou "muito feliz" com seu desempenho. "O fim de semana inteiro me senti muito bem, mas houve algumas curvas em que não consegui ser mais rápido...mas me encontrei em outros lugares, então estou muito feliz por ter conseguido o resultado."

Norris, que está nove pontos atrás de Piastri depois de vencer três das últimas quatro corridas, disse que estava "um pouco decepcionado" por ter ficado em segundo lugar e sugeriu que o vento teve um papel importante, mas acrescentou que não é o fim do mundo.

"Com o vento assim, muito se deve à sorte também, mesmo com toda a sorte que tenho tido", disse o britânico. "É difícil. Fiz uma boa volta no Q3, na primeira corrida, mas com um pequeno vento contrário na reta perdi cerca de 1/100 (de segundo)."

A dominante McLaren pode conquistar o quinto recorde consecutivo de duas vitórias na corrida de domingo, emulando Ferrari e Mercedes.

O estreante francês Isack Hadjar se classificou ao lado de Verstappen na segunda fila para a Racing Bulls, com George Russell em quinto para a Mercedes e Charles Leclerc, que se assustou com uma raposa atravessando a pista na segunda fase, em sexto para a Ferrari.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que teve dificuldades na sexta-feira e no treino final, largará em sétimo pela Ferrari.

Liam Lawson, da Racing Bulls, Carlos Sainz, da Williams, e Fernando Alonso, da Aston Martin, completaram o top 10, com sete equipes representadas.

Kimi Antonelli, da Mercedes, ficou de fora do top 10, assim como o companheiro de equipe de Verstappen, Yuki Tsunoda (12º mais rápido), que fez o mesmo tempo que o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber (13º), na segunda fase.

Lance Stroll, da Aston Martin, não conseguiu marcar tempo na primeira fase depois de bater nas barreiras e quebrar a asa dianteira do carro. O canadense levou o carro de volta aos boxes, mas não participou mais da sessão.

Os pilotos da Haas, Esteban Ocon e Oliver Bearman, não conseguiram chegar à segunda fase, assim como Nico Hulkenberg, da Sauber, e o estreante argentino Franco Colapinto, da Alpine, que está cada vez mais sob pressão.