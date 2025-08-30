Topo

Palmeiras festeja economia e prazo longo para quitar compra de Andreas

Andreas Pereira foi anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras Imagem: Reprodução/Palmeiras
30/08/2025 05h30

Além do desconto milionário que teve para fechar com Andreas Pereira, o Palmeiras comemora a forma de pagamento que acordou com o Fulham.

O que aconteceu

O Palmeiras vai quitar os 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) acordados por Andreas em quatro parcelas anuais. Isso significa que o impacto no caixa do clube é bem baixo.

A diretoria palmeirense também festeja a forma que encontrou para suprir a saída de Richard Ríos, e ainda lucrar com isso. O Alviverde ficou com cerca de R$ 136 milhões pela venda do colombiano ao Benfica, e gastou menos da metade para contratar Andreas — que além de jogar como camisa 8, pode fazer a função de 10.

O técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica também ficaram muitos satisfeitos com a contratação do jogador. O meio-campista de 29 anos é visto como um jogador muito inteligente e que deve se encaixar rapidamente na equipe.

Agora, o Palmeiras tem Andreas Pereira e Lucas Evangelista para a função de segundo volante. Pelo Fulham, Andreas

