Palmeiras faz treino tático e ensaia bola parada antes do Derby; veja provável escalação

O Palmeiras fez mais um treino na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Como foi o treino?

Antes de irem a campo, os jogadores assistiram a um vídeo preparado pela comissão técnica. Em seguida, o elenco foi para o gramado, onde realizou trabalhos táticos de construção de jogo e ensaiou bolas paradas.

Abel tem desfalques para o Derby

O técnico Abel Ferreira conta com três desfalques para a partida. São eles os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita), e o meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis). De resto, o treinador terá força máxima.

Abel tem promovido mudanças pontuais na equipe de um jogo para outro. Para o Derby, ele pode fazer uma alteração no meio-campo, com a entrada de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Sport. Sem o argentino, Emiliano Martínez foi o titular ao lado de Lucas Evangelista. Na lateral direita, o treinador tem feito um rodízio entre Giay e Khellven.

Provável escalação do Palmeiras

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Este será o sétimo e último Derby de 2025. O Palmeiras soma um retrospecto negativo contra o rival nesta temporada e tenta melhorar os números para dar sequência à série invicta no Brasileirão. A equipe alviverde vem de uma invencibilidade de oito jogos no torneio.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 42 pontos conquistados, quatro atrás do líder Flamengo. O Verdão também tem um jogo a menos que o rival carioca.

E o Andreas Pereira?

Na última sexta-feira, o Palmeiras anunciou o seu 12° reforço no ano: o meio-campista Andreas Pereira. Novo camisa 8 do Verdão, o atleta de 29 anos fez os exames na Inglaterra e, embora já fechado com o Verdão, ainda não chegou ao Brasil. Portanto, só fica à disposição de Abel Ferreira após a data Fifa.