Onde vai passar Real Madrid x Mallorca pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Vinicius Jr, do Real Madrid, em jogo contra o Real Oviedo pelo Campeonato Espanhol - Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 10h00

Real Madrid e Mallorca entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Real Madrid venceu as duas primeiras partidas em La Liga. Na rodada passada, os merengues contaram com grande atuação de Vini Jr. e Mbappé e venceram o Oviedo por 3 a 0.

Já o Mallorca ainda busca a primeira vitória na competição. A equipe não passou de um empate em 1 a 1 contra o Celta no último compromisso.

Real Madrid x Mallorca -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
  • Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

