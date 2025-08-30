Onde vai passar Real Madrid x Mallorca pelo Espanhol? Como assistir ao vivo
Real Madrid e Mallorca entram em campo hoje, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real Madrid venceu as duas primeiras partidas em La Liga. Na rodada passada, os merengues contaram com grande atuação de Vini Jr. e Mbappé e venceram o Oviedo por 3 a 0.
Já o Mallorca ainda busca a primeira vitória na competição. A equipe não passou de um empate em 1 a 1 contra o Celta no último compromisso.
Real Madrid x Mallorca -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 30 de agosto, às 16h30 (de Brasília)
- Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)