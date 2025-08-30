Topo

Esporte

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 16h00

Cruzeiro e São Paulo duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro chega animado após vencer o Internacional por 2 a 1 no Brasileirão. Além disso, a Raposa ganhou ainda mais confiança com o triunfo sobre o rival Atlético-MG por 2 a 0 no meio da semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Relacionadas

São Paulo tem interesse em atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B

São Paulo pode captar R$ 350 mi com fundo em troca de 30% de vendas da base

São Paulo: Lucas passará por artroscopia no joelho após relatar incômodo

O São Paulo, por sua vez, atravessa uma fase positiva no nacional. O Tricolor venceu seis dos últimos sete jogos na competição e vem embalado pelo 2 a 0 diante do Atlético-MG.

Cruzeiro x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de agosto, às 21h (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cruzeiro acerta a contratação de Keny Arroyo, atacante do Besiktas

Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Bortoleto lamenta ausência no top 10, mas mostra confiança no GP da Holanda: 'Podemos subir'

Corinthians: Félix Torres é chamado pelo Equador para as Eliminatórias

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Piastri está posicionado para ampliar liderança na F1 com pole holandesa

Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Em alta no Flamengo, Samuel Lino é convocado por Ancelotti para a Seleção

Brasileira de 13 anos supera favoritas e é campeã em 1º torneio ITF juvenil

Samuel Lino, do Flamengo, é convocado por Carlo Ancelotti após lesão de Matheus Cunha