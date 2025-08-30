Onde vai passar Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e São Paulo duelam na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Cruzeiro chega animado após vencer o Internacional por 2 a 1 no Brasileirão. Além disso, a Raposa ganhou ainda mais confiança com o triunfo sobre o rival Atlético-MG por 2 a 0 no meio da semana, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
O São Paulo, por sua vez, atravessa uma fase positiva no nacional. O Tricolor venceu seis dos últimos sete jogos na competição e vem embalado pelo 2 a 0 diante do Atlético-MG.
Cruzeiro x São Paulo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 30 de agosto, às 21h (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)