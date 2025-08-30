Topo

Esporte

Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Torcedores do Botafogo fazem festa no Nilton Santos Imagem: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/08/2025 12h00

Botafogo e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

'Vasco mereceu vencer Botafogo': Colunistas analisam clássico carioca

Ancelotti diz que Botafogo não foi bem em São Januário: 'Território hostil'

Vasco e Botafogo fazem jogo eletrizante e ficam no empate na Copa do Brasil

O Botafogo vem embalado pela vitória por 3 a 1 diante do Juventude, fora de casa. O Glorioso entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil e empatou em 1 a 1 com o Vasco.

O Bragantino encerrou a sequência de sete derrotas seguidas na rodada passada. O Massa Bruta superou o Fluminense por 4 a 2.

Botafogo e Bragantino se enfrentaram recentemente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca levou a melhor e venceu por 3 a 0 no agregado.

Botafogo x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 30 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Internacional lamenta morte de Luis Fernando Verissimo, ícone da literatura brasileira

Virna Jandiroba reflete sobre chance de disputar cinturão do UFC: "Promessa"

João Pedro marca e Estêvão sai aplaudido de pé em triunfo do Chelsea sobre o Fulham

Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Lyoto Machida exalta sistema de treinamento da Fighting Nerds: "Alto nível"

Lucas Moura passa por astroscopia no joelho e não tem nova lesão detectada

Piastri supera Norris e larga na pole no GP da Holanda de F-1; Bortoleto sai em 13º

McLaren domina, e Piastri conquista pole no GP da Holanda; Bortoleto larga em 13º

Piastri 'dá troco' em Norris e faz a pole no GP da Holanda; Bortoleto é 13º

Novato na Champions League quer usar visibilidade para alertar sobre crise climática na Noruega

Milan oficializa contratação do atacante francês Nkunku, ex-Chelsea