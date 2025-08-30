Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Botafogo e Red Bull Bragantino entram em campo hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Botafogo vem embalado pela vitória por 3 a 1 diante do Juventude, fora de casa. O Glorioso entrou em campo no meio de semana pela Copa do Brasil e empatou em 1 a 1 com o Vasco.
O Bragantino encerrou a sequência de sete derrotas seguidas na rodada passada. O Massa Bruta superou o Fluminense por 4 a 2.
Botafogo e Bragantino se enfrentaram recentemente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe carioca levou a melhor e venceu por 3 a 0 no agregado.
Botafogo x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 30 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)