O que fez Palmeiras pagar R$ 38 milhões em reforço do lado B da Europa

O Palmeiras negociou Vanderlan com o Red Bull Bragantino e estava no mercado em busca de um lateral esquerdo, para ser opção a Piquerez. A solução foi Jefté, de 21 anos, que deixou o Fluminense ainda na base, passou pelo futebol do Chipre e estava no Rangers, da Escócia.

O que fez o Palmeiras pagar R$ 38 milhões?

O nome de Jefté chegou ao Palmeiras pelo núcleo de Análise de Mercado do clube. Posteriormente, foi aprovado pela comissão técnica de Abel Ferreira. O treinador português até conversou o jogador para convencê-lo a deixar o futebol europeu.

Abel confiou no meu trabalho, pediu para que eu viesse. Eu nem pensei em mais nada quando a proposta veio, queria vir de qualquer jeito. Hoje, estou aqui. Jefté, em entrevista à TV Palmeiras.

Os números de Jefté no último Campeonato Escocês explicam o que chamou a atenção do Palmeiras. O defensor terminou a competição com 4 bolas recuperadas por jogo e 1,9 desarme. Números bem próximos aos de Piquerez neste ano: 4,4 bolas e 1,7 desarmes.

Na comparação com Vanderlan, que disputou 25 jogos no Brasileirão do ano passado, a diferença é grande. A cria da Academia teve média de apenas um desarme por jogo e apenas 1,6 bolas recuperadas.

Além disso, Jefté tem um bom números em participações em gols desde o sub-20 do Fluminense. Em 2023, foram 28 jogos, 5 gols e 3 assistências na base do Tricolor das Laranjeiras. Em 2023/24, no Apoel (CHI), foram 3 gols marcados. Na temporada passada foram 4 assistências e um gol em 52 jogos.