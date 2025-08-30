Napoli x Cagliari pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Napoli terá pela frente o Cagliari neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O duelo será às 15h45 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Napoli x Cagliari ao vivo?
- TV por assinatura: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o Napoli ao confronto
O Napoli estreou no Campeonato Italiano com vitória e ocupa a terceira colocação da tabela, com três pontos conquistados. A equipe venceu o Sassuolo fora de casa, por 2 a 0, no último sábado.
Como chega o Cagliari ao confronto
Do outro lado, o Cagliari tropeçou contra a Fiorentina em casa, no último domingo, e estreou com empate em 1 a 1. O time visitante ocupa a 12ª colocação, com um ponto.
Prováveis escalações
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka, Politano e De Bruyne; McTominay e Lucca
Técnico: Antonio Conte
Cagliari: Caprile, Zappa, MIna, Luperto e Obert; Deiola, Prati e Adobo; Esposito, Folorunsho e Borrelli
Técnico: Fabio Pisacane
Arbitragem
- Árbitro: Kevin Bonacina
Ficha técnica de Napoli x Cagliari
- Jogo: Napoli x Cagliari
- Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália
- Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Italiano
- Onde assistir: ESPN e Disney+