Napoli x Cagliari pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

30/08/2025 08h00

O Napoli terá pela frente o Cagliari neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O duelo será às 15h45 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Napoli x Cagliari ao vivo?

  • TV por assinatura: ESPN

  • Streaming: Disney+

Como chega o Napoli ao confronto

O Napoli estreou no Campeonato Italiano com vitória e ocupa a terceira colocação da tabela, com três pontos conquistados. A equipe venceu o Sassuolo fora de casa, por 2 a 0, no último sábado.

Como chega o Cagliari ao confronto

Do outro lado, o Cagliari tropeçou contra a Fiorentina em casa, no último domingo, e estreou com empate em 1 a 1. O time visitante ocupa a 12ª colocação, com um ponto.

Prováveis escalações

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka, Politano e De Bruyne; McTominay e Lucca

Técnico: Antonio Conte

Cagliari: Caprile, Zappa, MIna, Luperto e Obert; Deiola, Prati e Adobo; Esposito, Folorunsho e Borrelli

Técnico: Fabio Pisacane

Arbitragem

  • Árbitro: Kevin Bonacina

Ficha técnica de Napoli x Cagliari

  • Jogo: Napoli x Cagliari

  • Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

  • Horário: 15h45 (de Brasília)

  • Local: estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália

  • Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Italiano

  • Onde assistir: ESPN e Disney+

