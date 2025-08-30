Napoli marca com Anguissa no último lance contra o Cagliari e assume liderança do Italiano

O Napoli precisou de mais de 94 minutos para romper a defesa do Cagliari, evitar seu primeiro tropeço e assumir a liderança do Campeonato Italiano neste sábado. Atuando no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o atual campeão empatava sem gols até os 49 minutos do segundo tempo, quando o meia camaronês Anguissa marcou, no último lance do jogo, o gol da vitória por 1 a 0.

Ao completar o cruzamento rasteiro de Lobotka, Anguissa provocou intensa comemoração do técnico do Napoli, Antonio Conte, e da torcida. O Napoli soma 6 pontos em duas rodadas, enquanto o Cagliari conheceu sua primeira derrota após estrear com vitória no campeonato.

Na estreia de Kevin de Bruyne diante da torcida do Napoli, o primeiro tempo teve poucas chances, e o Napoli parou no goleiro Elia Caprile. O time da casa teve maior posse de bola, mas pouco ameaçava, com muita dificuldades para criar perigo contra o Cagliari.

No segundo tempo, o Napoli pressionou mais e exigiu mais trabalho de Caprile. McTominay quase marcou com uma bicicleta, mas a finalização foi desviada e saiu. Quando parecia que os zeros não saíram do placar e Napoli teria que se contentar com um ponto, Lobotka abrilhantou sua 200ª partida pelo clube e cruzou para Anguissa finalizar com inteligência.

Na próxima rodada, o Napoli dá sequência em sua caminhada para tentar defender o título enfrentando a Fiorentina fora de casa no sábado. O Cagliari recebe o Parma no mesmo dia. Nos outros jogos deste sábado, o Bologna venceu o Como por 1 a 0, Parma e Atalanta empataram em 1 a 1, e a Roma bateu o Pisa por 1 a 0. Cremonese e Roma também somam 6 pontos em 2 rodadas no Italiano.