Napoli bate Cagliari com gol no fim e assume a liderança do Italiano

30/08/2025 18h16

Neste sábado, o Napoli venceu o Cagliari por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Frank Anguissa marcou no último lance da partida para garantir a vitória e a liderança aos mandantes.

Com o resultado, o Napoli chega aos seis pontos e figura no topo da tabela. Já o Cagliari ainda não sabe o que é vencer na competição e soma apenas um ponto, no 15º lugar.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado, pela terceira rodada do Italiano. O Napoli encara a Fiorentina às 15h45 (de Brasília), no Artemio Franchi. Já o Cagliari recebe o Parma, às 10h.

O jogo

O primeiro tempo do jogo teve leve domínio dos donos da casa, que levaram perigo em duas oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes.

Aos 50 minutos da etapa complementar, o único gol da partida enfim saiu. Frank Anguissa aproveitou confusão dentro da área e finalizou rasteiro para garantir a vitória ao Napoli.

Veja outros resultados pelo Italiano neste sábado:

Bologna 1 x 0 Como

Parma 1 x 1 Atalanta

Pisa Calcio 0 x 1 Roma

