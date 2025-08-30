Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Mirassol e Bahia se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O duelo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Mirassol x Bahia ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Mirassol para o confronto
Sensação da Série A em sua temporada de estreia, o Mirassol aparece na sexta colocação, com 32 pontos, e sonha em se aproximar ainda mais da zona de classificação direta para a Libertadores. A equipe do técnico Rafael Guanaes vem de vitória sobre o Fortaleza por 1 1 a 0, fora de casa, e busca ampliar a sequência invicta para três partidas.
Como chega o Bahia para o confronto
O Tricolor de Aço vive grande fase no Brasileirão e não perde desde a décima rodada, quando foi superado pelo Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, o time de Rogério Ceni chega motivado pela vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Histórico do confronto
Letícia Martins/EC Bahia
Mirassol e Bahia se enfrentaram apenas uma vez na história: no duelo válido pelo primeiro turno do Brasileirão, realizado em 13 de abril, que terminou empatado em 1 a 1, em Salvador.
Estatísticas
Mirassol no campeonato
- Oito vitórias, oito empates e três derrotas
- 30 gols marcados
- 19 gols sofridos
- Artilheiro: Reinaldo, com sete gols
Bahia no campeonato
- Dez vitórias, seis empates e três derrotas
- 27 gols marcados
- 17 gols sofridos
- Artilheiro: Luciano Juba, com cinco gols
Prováveis escalações
O único desfalque confirmado do Mirassol é Yago Felipe, impedido de atuar por pertencer ao Bahia. Fora isso, Rafael Guanaes terá força máxima para tentar encostar no adversário na tabela.
Foto Por Rafael Rodrigues
A equipe comandada por Rogério Ceni lida com baixas importantes: Kanu, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo e Fredi seguem entregues ao departamento médico. Erick Pulga, recuperado, pode voltar a ganhar minutos, mas dificilmente começa entre os titulares.
Há chance também do treinador rodar a equipe, já que na próxima quarta-feira (3), o Bahia encara o Confiança, pela ida da final da Copa do Nordeste.
Provável escalação do Mirassol
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.
Técnico: Rafael Guanaes.
Provável escalação do Bahia
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
A partida será apitada pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE).
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Ficha técnica
Jogo: Mirassol x Bahia
Campeonato: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 31 de agosto de 2025, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)