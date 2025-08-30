Milan oficializa contratação do atacante francês Nkunku, ex-Chelsea

O Milan anunciou oficialmente, neste sábado (30), a contratação de Christopher Nkunku. O atacante francês de 27 anos deixa o Chelsea após duas temporadas e assinou contrato válido até junho de 2030 com o clube italiano.

Segundo a Sky Sports, da Inglaterra, para concretizar o negócio, os milaneses desembolsaram 38 milhões de euros fixos (R$ 241 milhões), além de outros 5 milhões de euros (R$ 31,73 milhões) em variáveis. O jogador, que será uma das principais novidades da equipe nesta temporada, vestirá a camisa 18.

O francês já realizou exames médicos em Milão e está à disposição de Massimiliano Allegri. Versátil, pode atuar como segundo atacante, extremo ou até mesmo como meia ofensivo, aumentando as alternativas do treinador. A expectativa da diretoria é que o novo reforço seja peça-chave no projeto de recolocar o Milan na briga pelo título do Italiano e em posição de destaque na Champions League.

Time to stock up on balloons ? #WelcomeNkunku ? AC Milan (@acmilan) August 30, 2025

Carreira de Nkuku

Formado nas categorias de base do Paris Saint-Germain, Nkunku estreou como profissional em 2015 e conquistou diversos títulos nacionais na França antes de se transferir para o RB Leipzig, em 2019. Foi na Alemanha que o atacante viveu a melhor fase da carreira: marcou 70 gols em 172 partidas, conquistou duas Copas da Alemanha e foi eleito melhor jogador da Bundesliga em 2022, quando terminou como artilheiro da competição.

Em 2023, Nkunku se transferiu para o Chelsea. Apesar de enfrentar lesões no início da passagem pela Inglaterra, acumulou 62 jogos, 18 gols e participou das conquistas da Conference League e do Mundial de Clubes. Agora, chega ao Milan em busca de recuperar o protagonismo, oferecendo velocidade, drible e capacidade de finalização ao setor ofensivo.

Pela seleção da França, Nkunku estreou em 2022 e soma 14 partidas, com um gol marcado.