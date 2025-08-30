McLaren domina, e Piastri conquista pole no GP da Holanda; Bortoleto larga em 13º
Pela primeira vez nesta temporada, a McLaren coloca novamente seus dois pilotos na primeira fila no GP da Holanda de Fórmula 1. Oscar Piastri conquistou a pole position em Zandvoort com o tempo de 1m09s338, superando por apenas nove milésimos seu companheiro de equipe, Lando Norris, que liderou todos os treinos livres.
Max Verstappen, piloto da casa, fecha o top-3, enquanto George Russell e as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton completam as posições intermediárias.
O destaque da classificação foi o novato francês Isack Hadjar. O piloto da Red Bull garantiu a quarta posição, alcançando seu melhor resultado em classificações até agora e sendo aplaudido pela torcida local. Fernando Alonso e Carlos Sainz também tiveram desempenho sólido, ocupando oitavo e nono lugares, enquanto Liam Lawson fecha o top-10.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar ao Q3 e largará em 13º. No Q1, Bortoleto passou com o 15º tempo, conseguindo se manter à frente do companheiro Nico Hulkenberg, que largará em 17º. O Q1 ainda eliminou Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll, que sofreu um acidente na curva 13.
No Q2, Bortoleto se manteve na zona de corte e terminou em 13º, a apenas um décimo do décimo colocado Alexander Albon. Foram eliminados Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Hulkenberg e o próprio Bortoleto. Durante a sessão, curiosidades chamaram atenção, como uma raposa que cruzou a pista, interrompendo a volta de Leclerc, e momentos de tensão entre pilotos buscando a pole.
No Q3, Piastri brilhou e garantiu um resultado importante para o campeonato, enquanto Norris, Verstappen e Hadjar completaram as primeiras posições. A corrida será neste domingo, às 10h (de Brasília), e promete fortes emoções, com McLaren e Red Bull disputando a liderança e Bortoleto tentando se destacar em meio aos veteranos.Confira o grid de largada do GP da Holanda:
- Oscar Piastri - McLaren
- Lando Norris - McLaren
- Max Verstappen - Red Bull Racing
- Isack Hadjar - Red Bull Racing
- George Russell - Mercedes
- Charles Leclerc - Ferrari
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Liam Lawson - Red Bull Racing
- Carlos Sainz - Williams
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Kimi Antonelli - Mercedes
- Yuki Tsunoda - Red Bull Racing
- Gabriel Bortoleto - Sauber
- Pierre Gasly - Alpine
- Alexander Albon - Williams
- Franco Colapinto - Alpine
- Nico Hulkenberg - Sauber
- Esteban Ocon - Haas
- Oliver Bearman - Haas
- Lance Stroll - Aston Martin