Topo

Esporte

McLaren domina, e Piastri conquista pole no GP da Holanda; Bortoleto larga em 13º

30/08/2025 11h10

Pela primeira vez nesta temporada, a McLaren coloca novamente seus dois pilotos na primeira fila no GP da Holanda de Fórmula 1. Oscar Piastri conquistou a pole position em Zandvoort com o tempo de 1m09s338, superando por apenas nove milésimos seu companheiro de equipe, Lando Norris, que liderou todos os treinos livres.

Max Verstappen, piloto da casa, fecha o top-3, enquanto George Russell e as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton completam as posições intermediárias.

O destaque da classificação foi o novato francês Isack Hadjar. O piloto da Red Bull garantiu a quarta posição, alcançando seu melhor resultado em classificações até agora e sendo aplaudido pela torcida local. Fernando Alonso e Carlos Sainz também tiveram desempenho sólido, ocupando oitavo e nono lugares, enquanto Liam Lawson fecha o top-10.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, não conseguiu avançar ao Q3 e largará em 13º. No Q1, Bortoleto passou com o 15º tempo, conseguindo se manter à frente do companheiro Nico Hulkenberg, que largará em 17º. O Q1 ainda eliminou Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll, que sofreu um acidente na curva 13.

No Q2, Bortoleto se manteve na zona de corte e terminou em 13º, a apenas um décimo do décimo colocado Alexander Albon. Foram eliminados Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Hulkenberg e o próprio Bortoleto. Durante a sessão, curiosidades chamaram atenção, como uma raposa que cruzou a pista, interrompendo a volta de Leclerc, e momentos de tensão entre pilotos buscando a pole.

No Q3, Piastri brilhou e garantiu um resultado importante para o campeonato, enquanto Norris, Verstappen e Hadjar completaram as primeiras posições. A corrida será neste domingo, às 10h (de Brasília), e promete fortes emoções, com McLaren e Red Bull disputando a liderança e Bortoleto tentando se destacar em meio aos veteranos.

Confira o grid de largada do GP da Holanda:

  1. Oscar Piastri - McLaren

  2. Lando Norris - McLaren

  3. Max Verstappen - Red Bull Racing

  4. Isack Hadjar - Red Bull Racing

  5. George Russell - Mercedes

  6. Charles Leclerc - Ferrari

  7. Lewis Hamilton - Ferrari

  8. Liam Lawson - Red Bull Racing

  9. Carlos Sainz - Williams

  10. Fernando Alonso - Aston Martin

  11. Kimi Antonelli - Mercedes

  12. Yuki Tsunoda - Red Bull Racing

  13. Gabriel Bortoleto - Sauber

  14. Pierre Gasly - Alpine

  15. Alexander Albon - Williams

  16. Franco Colapinto - Alpine

  17. Nico Hulkenberg - Sauber

  18. Esteban Ocon - Haas

  19. Oliver Bearman - Haas

  20. Lance Stroll - Aston Martin

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Virna Jandiroba reflete sobre chance de disputar cinturão do UFC: "Promessa"

Onde vai passar Botafogo x RB Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

João Pedro marca e Estêvão sai aplaudido de pé em triunfo do Chelsea sobre o Fulham

Lyoto Machida exalta sistema de treinamento da Fighting Nerds: "Alto nível"

Lucas Moura passa por astroscopia no joelho e não tem nova lesão detectada

Piastri supera Norris e larga na pole no GP da Holanda de F-1; Bortoleto sai em 13º

McLaren domina, e Piastri conquista pole no GP da Holanda; Bortoleto larga em 13º

Piastri 'dá troco' em Norris e faz a pole no GP da Holanda; Bortoleto é 13º

Novato na Champions League quer usar visibilidade para alertar sobre crise climática na Noruega

Milan oficializa contratação do atacante francês Nkunku, ex-Chelsea

Brasileiro marca, Chelsea bate Fulham e permanece invicto no Inglês