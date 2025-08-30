Topo

United vence e alivia crise, mas Cunha sai lesionado e preocupa Ancelotti

Matheus Cunha sente a coxa e deixa jogo do Manchester United contra Burnley - Getty Images
Manchester

30/08/2025 13h13

O Manchester United afastou momentaneamente a crise com a primeira vitória na Premier League, diante do Burnley, por 3 a 2, logo após a vexatória eliminação da Copa da Liga inglesa para o Grimsby Town, da quarta divisão. Mas os problemas do clube vermelho estão longe de serem resolvidos, já que a partida deste sábado foi marcada pela lesão do brasileiro Matheus Cunha.

O problema muscular do camisa 10 da equipe de Manchester preocupa o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que já sofreu três baixas para as duas rodadas derradeiras das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile, na quinta-feira, e Bolívia, no dia 9 de setembro. Os laterais Vanderson e Alex Sandro e o volante Joelinton foram cortados após a convocação da última segunda-feira. Jean Lucas, do Bahia, e Vitinho, do Botafogo, foram chamados.

O brasileiro caiu no gramado do estádio Old Trafford, pedindo substituição, após dar um pique para marcar a saída de bola, ainda aos 27 minutos do primeiro tempo. Ele levou as mãos à coxa esquerda e caminhou para o vestiário, diante de um incomodado Rúben Amorim, antes de ser substituído por Zirkzee.

Contratado por 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 472,8 milhões), valor da multa rescisória do Wolverhampton, Matheus Cunha foi um dos principais reforços do United após a equipe protagonizar uma de suas piores campanhas na história, encerrando a temporada passada sem títulos e próximo à zona de rebaixamento na Premier League.

O camisa 10 sentiu dores logo após o United abrir o placar, em gol contra de Cullen, que desviou a bola para a rede após o cabeceio de Casemiro encontrar o travessão. Outro reforço do time vermelho, Mbeumo, também marcou, mas os visitantes igualaram o marcador com gols de Foster e Antony. Somente nos acréscimos, Bruno Fernandes fez o terceiro, de pênalti, e aliviou a situação do conjunto de Manchester.

Outras partidas

Nos demais jogos da terceira rodada, o Tottenham, com o atacante Richarlison, foi surpreendido em casa pelo Bournemouth, que venceu por 1 a 0, graças a outro brasileiro, Evanilson, autor do único gol da partida. Igor Thiago, brasuca do Brentford, também balançou a rede, mas sua equipe foi derrotada por 2 a 1, como visitante, para o Sunderland.

Também neste sábado, o Everton conquistou sua segunda vitória seguida na Premier League, por 3 a 2, em visita ao Wolverhampton. Grealish, ex-Manchester City, novamente fez a diferença para o conjunto de Liverpool e deu os passes para os gols de Beto e Dewsbury-Hall.

