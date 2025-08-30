Lyoto Machida exalta sistema de treinamento da Fighting Nerds: "Alto nível"

O ex-lutador e campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, Lyoto Machida, fez uma visita ao QG da equipe 'Fighting Nerds' e não poupou elogios à metodologia de treinamento adotada por Pablo Sucupira (clique aqui ou veja o vídeo abaixo). Em um vídeo compartilhado no 'Instagram' da equipe, 'The Dragon' destacou o alto nível técnico dos sparrings realizados e a importância do sistema implementado para o constante aprimoramento dos atletas.

A visita de Machida não apenas validou o trabalho realizado pela Fighting Nerds, mas também destacou o crescente impacto da metodologia de Sucupira no MMA, tanto no Brasil quanto no exterior. O foco no estudo e na observação contínua tem atraído cada vez mais adeptos e provado ser uma ferramenta eficaz no desenvolvimento de lutadores de alto nível.

"Muito bons os sparrings, nível técnico muito alto. Gostei muito do sistema, né. Fiquei pouco aqui, mas os sparrings isolados, dois caras fazendo e todo mundo olhando... isso é muito importante para a melhora. Gasta mais tempo? Sim. Mas a melhora é indiscutível", comentou o ex-campeão do UFC.

Em destaque

O reconhecimento da Fighting Nerds no cenário do MMA não é por acaso. Recentemente, a equipe conquistou o título de 'Academia do Ano' no 'World MMA Awards', também conhecido como o 'Oscar do MMA'. O prêmio, recebido em 2024, enalteceu a excelência nos treinamentos e a produção de atletas de nível internacional.

Essa conquista pode ter sido apenas o começo para a Fighting Nerds, que segue entre as finalistas da edição de 2025, além de ter emplacado nomes em outras quatro categorias. O trabalho de Pablo Sucupira e sua equipe tem sido crucial na formação de novos talentos e na ascensão de atletas que já estão se destacando em competições de grande porte, tanto no Brasil quanto no exterior.

Fim de ano cheio

O mês de setembro será crucial para os Nerds, com vários atletas da equipe programados para se destacar em eventos importantes. No dia 6, Caio Borralho terá a luta principal do UFC Paris contra o francês Nassourdine Imavov. Uma vitória de Borralho pode colocá-lo na rota do cinturão da divisão dos médios (84 kg). Além dele, o também lutador da equipe, Maurício Ruffy, enfrentará Benoit Saint Denis no mesmo evento.

Em seguida, no dia 12, Jean Silva fará a luta principal do Noche UFC, onde enfrentará o compatriota Diego Lopes. Uma vitória pode garantir a Jean a chance de disputar o título da categoria até 66 kg. Além disso, Carlos Prates voltará ao octógono no UFC 322 para enfrentar o ex-campeão dos meio-médios (77 kg), Leon Edwards, em uma disputa de alto nível.

