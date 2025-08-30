Topo

Esporte

Luisa Stefani e húngara Timea Babos vencem dupla norte-americana e vão às oitavas do US Open

30/08/2025 19h00

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 24ª do mundo, e a húngara Timea Babos emplacaram, neste sábado, mais uma vitória no US Open, último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A brasileira e Babos derrotaram as norte-americanas Iva Jovic e Clervie Ngououe, por 2 sets a 0 com duplo 6/4.

Regularidade de Timea e Luisa garantiu a vitória.

"Feliz com a vitória de hoje, são duas tenistas da casa, novas, com grandes resultados de Grand Slam juvenil e muita qualidade. Entramos com o plano de jogo claro de tomar a iniciativa cedo nos pontos e sermos ativas na rede. Elas começaram muito bem, mas mantivemos a calma pra buscar o primeiro set e jogarmos com o placar no segundo", celebrou Luisa Stefani.

"Todo jogo neste torneio é um desafio, temos grandes objetivos aqui e seguimos construindo e procurando melhorar jogo a jogo", completou.

Stefani e Babos enfrentam nas oitavas de final a parceria das chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang, responsáveis por eliminarem as cabeças de chave de número 8, a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Crespo escala São Paulo com Patryck na esquerda e dupla móvel no ataque

Seleção masculina de basquete tem reação espetacular contra EUA e vai à final da Americup

São Paulo: Lucas evita cravar prazo de retorno e acha difícil enfrentar LDU

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Time feminino do Palmeiras usa avião de Leila Pereira para viajar a BH para "decisão" pelo Brasileirão

Guarani empata com Tombense e avança na Série C; veja os classificados

Luisa Stefani e húngara Timea Babos vencem dupla norte-americana e vão às oitavas do US Open

São Paulo detalha venda de ingressos para jogo de volta contra a LDU pela Libertadores; veja preços

Campeonato Português: Porto vence clássico com golaço de ex-São Paulo; veja

Napoli marca com Anguissa no último lance contra o Cagliari e assume liderança do Italiano

Cruzeiro acerta renovação com o zagueiro Fabrício Bruno