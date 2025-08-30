Veríssimo 'contrariou' pai pelo Inter, cobriu Copas e tem livros de futebol
O escritor Luis Fernando Verissimo foi torcedor "roxo" do Inter e cobriu três Copas do Mundo, ainda que não tenha sido seu principal foco na carreira. O cronista, que morreu hoje aos 88 anos, também escreveu livro e textos sobre futebol.
Colorado de coração e 'rival' do próprio pai
Filho do também escritor Erico Verissimo, torcedor do Grêmio, Luis Fernando "desafiou" o pai apoiando o rival no futebol. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o autor disse que o pai passou a torcer pelo Tricolor depois que a outra equipe que apoiava acabou.
Ele era torcedor de um time chamado Cruzeiro, porque tinha escutado muito na escola, o 'Cruzeiro do Sul'. Quando o Cruzeiro acabou, ele, por alguma razão inexplicável e misteriosa, preferiu o Grêmio em vez do Internacional. A gente não fala disso em casa.
Luis Fernando Verissimo, ao Conversa com Bial
O cronista participou da cobertura das Copas de 2002, 2006 e 2010 pelo jornal O Globo. Veríssimo chegou a acompanhar entrevistas e cobrir in loco o título do penta da seleção brasileira.
Uma de suas dezenas de obras recebe o nome de "Time dos Sonhos: Paixão, Poesia e Futebol". No livro, o escritor se derrete pelo Inter e classifica o futebol como uma mistura do Xadrez e do Boxe.
Eu nunca tinha visto um vermelho assim antes, e nos sessenta anos seguintes nunca o vi da mesma maneira outra vez. Um vermelho só reproduzível na memória. Um vermelho inaugural, inédito, como o de um rio de lava no começo do mundo. E o meu coração se deixou levar.
Trecho do livro Time dos Sonhos: Paixão, Poesia e Futebol, de Veríssimo
Colorado ilustre, ele também escreveu um livro sobre sua paixão pelo clube. Veríssimo lançou "Internacional: autobiografia de uma paixão" em 2004.