Lucas passa por cirurgia no joelho, e São Paulo vê prognóstico favorável

O meia-atacante Lucas passou por cirurgia na manhã deste sábado. Durante a intervenção, foi encontrada e retirada uma fibrose do joelho direito do jogador de 33 anos de idade, o que faz o São Paulo apontar um prognóstico favorável para a recuperação.

Lucas sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP), associada a estiramento posterior da cápsula articular. O atleta respondeu bem ao tratamento conservador e atingiu os parâmetros para voltar a jogar, mas continuou com dores, especialmente no arranque e na flexão do joelho.

O São Paulo, então, decidiu realizar procedimento de artroscopia diagnóstica e terapêutica neste sábado. O clube comprovou que o atleta tem estabilidade ligamentar adequada e não encontrou sinais de instabilidade no joelho, com o LCP totalmente cicatrizado.

De acordo com relatório médico assinado por Moisés Cohen, consultor do clube, a provável causa da dor é a presença de tecido sinovial cicatricial/fibrose periligamentar. Com a ressecção do achado ao redor do LCP, a tendência é de melhora dos sintomas.

Lucas tem alta prevista para este sábado e, durante o protocolo de recuperação, será acompanhado pela equipe de fisioterapia do departamento médico do São Paulo. Haverá monitoramento clínico periódico para avaliar a resolução do problema e o retorno aos gramados.

Sem Lucas, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Cruzeiro às 21h (de Brasília) deste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Mineirão. O meia-atacante não atua desde o confronto com o Atlético Nacional, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

1. Diagnóstico inicial

Lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) associada a estiramento posterior da cápsula articular.



· Evolução: Seguiu rigorosamente o protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com boa resposta ao tratamento conservador e retorno progressivo aos treinos, atingindo todos os parâmetros esperados para um atleta profissional de futebol, como: força muscular restaurada nos testes isocinéticos, mobilidade, controle neuromuscular, tolerância a cargas específicas de treino funcional e técnico, com bom rendimento esportivo, incluindo participação em jogos.

2.? ?Situação Atual

Apesar de todo o aspecto positivo quanto ao aspecto funcional e nunca referir qualquer sinal de instabilidade ou insegurança, vinha se queixando de incômodo doloroso persistente na região posterior do joelho direito durante gestos esportivos de maior exigência, em particular, no arranque e na flexão do joelho. O acompanhamento das imagens por Ressonância Magnética mostrou uma boa evolução biológica de cicatrização. Em 18 de Julho, foi submetido a uma infiltração analgésica e anti-inflamatória, guiada por ultrassom, ao redor do ligamento cruzado posterior, tendo apresentado melhora temporária.

3.? ?Conduta Médica

Pelo incômodo doloroso persistente, foi indicada para 30/08/2025, artroscopia diagnóstica e terapêutica com o objetivo de avaliar a origem da dor posterior e descartar instabilidade ligamentar ou lesões associadas.

4. Achados Clínicos e Intraoperatórios

Exame sob anestesia:



Estabilidade ligamentar adequada.



Ausência de sinais de instabilidade no joelho.

Artroscopia

Estruturas meniscais e cartilagem - Normais



Lig. Cruzado Posterior (LCP) totalmente cicatrizado.



Presença de tecido sinovial cicatricial/fibrose periligamentar, provável causa da dor relatada.



Conduta intraoperatória:



Ressecção do tecido cicatricial/fibrose ao redor do LCP.

5.? ?Considerações Finais

Prognóstico: Favorável, com tendência de melhora dos sintomas clínicos após retirada da fibrose.

Conduta Pós-Operatória

Alta hospitalar prevista no mesmo dia do procedimento.



Manutenção do protocolo de recuperação com progressão funcional seguido pela equipe de fisioterapia do DM do SPFC.



Monitoramento clínico periódico para avaliar resolução da dor e retorno pleno ao rendimento esportivo.



A equipe médica permanece atenta à evolução clínica do atleta e seguirá realizando reavaliações sistemáticas com foco na performance, segurança e longevidade da carreira esportiva de Lucas Moura.

Professor Dr. Moisés Cohen



CRM-SP 31863



Consultor Médico - São Paulo Futebol Clube