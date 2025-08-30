Lucas Moura passa por astroscopia no joelho e não tem nova lesão detectada

Lucas Moura, do São Paulo, passou nesta manhã por uma artroscopia no joelho direito devido às dores persistentes da lesão sofrida em março. O procedimento foi realizado com sucesso e o prognóstico de recuperação é favorável, de acordo com boletim divulgado pelo clube.

O que aconteceu

O exame artroscópico detectou que o ligamento cruzado posterior do atleta está totalmente cicatrizado. Além disso, as estruturas meniscais e cartilagem foram classificadas como "normais".

O tecido cicatricial foi ressecado durante o procedimento. Segundo o boletim, a presença de fibrose periligamentar foi a provável causas da dor persistente. O intuito da artroscopia era avaliar a origem da dor e descartar instabilidade ligamentar ou lesões associadas.

Lucas tem alta prevista para ainda hoje, e a tendência é de melhora nos sintomas clínicos após retirada da fibrose. Ele seguirá sendo monitorado pelo departamento médico do clube.

Não foi divulgado um tempo previsto para recuperação do atleta. O jogador de 33 anos não começa como titular desde antes de se machucar.

A artroscopia ocorreu no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o médico Moisés Cohen como responsável.

A lesão

O camisa 7 se machucou em março, durante a semifinal do Paulistão contra o Palmeiras, e vem penando desde então. Ele sofreu lesão parcial no ligamento cruzado posterior associada a estiramento posterior da cápsula articular. O tratamento foi conservador no primeiro momento, e Lucas disputou dois jogos em maio, contra Fortaleza e Alianza Lima.

O atacante fez uma infiltração no começo de julho para aliviar a dor e acelerar a recuperação. O jogador disputou quatro jogos neste mês de agosto, mas o São Paulo decidiu deixá-lo fora do jogo contra o Atlético-MG, no final de semana passado, e do duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado. A decisão foi tomada em uma reunião.

O São Paulo terá uma pausa para a Data Fifa pela frente. Inicialmente, a ideia era contar com o jogador para os jogos das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, a partir da metade de agosto.