São Paulo: Lucas evita cravar prazo de retorno e acha difícil enfrentar LDU

O atacante Lucas, do São Paulo, se pronunciou pela primeira vez após passar por uma artroscopia no joelho direito mais cedo neste sábado. O camisa 7 evitou cravar um prazo de retorno e avaliou como "difícil" sua presença no confronto diante da LDU-EQU, pelas quartas de final da Libertadores.

"Muita gente perguntando sobre o prazo de recuperação... eu não sei responder essa pergunta, também queria ter essa resposta. Mas foi uma cirurgia muito simples e rápida, e o joelho está muito bom. Agora é esperar essa cicatrização da cirurgia, não do que tinha dentro do joelho. Muitos perguntando sobre o jogo da LDU, sinceramente eu acho difícil", afirmou o atleta em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Lucas sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior (LCP), associada a estiramento posterior da cápsula articular. O atleta respondeu bem ao tratamento conservador e atingiu os parâmetros para voltar a jogar, mas continuou com dores, especialmente no arranque e na flexão do joelho.

O departamento médico tricolor, então, decidiu pela cirurgia. Durante a intervenção, foi encontrada e retirada uma fibrose do joelho direito do camisa 7, o que faz o São Paulo apontar um prognóstico favorável para a recuperação. Lucas, que já recebeu alta, se disse aliviado após passar pelo procedimento.

Relatório médico - Lucas Moura Leia aqui > https://t.co/DYWdDwEySN pic.twitter.com/Yp8jBEvdid ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 30, 2025

"Já estou em casa, foi um sucesso o procedimento, deu tudo certo, já estou de volta. Estou muito feliz e aliviado, para ser sincero. Joelhão está zero bala e agora é só focar na recuperação. Já estou em casa fazendo os procedimentos de gelo, tomar os medicamentos necessários. Graças a Deus, tudo certo, o joelho está ótimo. Agora é só esperar e ter paciência. Passando para agradecer o carinho de vocês. Recebi muitas mensagens de apoio. Queria agradecer todos que me acompanham, que estão torcendo por mim e oraram por mim, mandaram energias positivas", destacou.

Durante o protocolo de recuperação, o jogador de 33 anos será acompanhado pela equipe de fisioterapia do departamento médico do São Paulo. Haverá monitoramento clínico periódico para avaliar a resolução do problema e o retorno aos gramados.

"Enfim, tem que ter paciência agora, cuidar, recuperar e fortalecer, mas logo logo estarei em campo zerado, 100% pronto para ajudar o Tricolor, que é o que eu mais amo fazer. Estou ansioso para isso, jogando como eu sempre joguei, acostumado a fazer o que eu sempre fiz. É isso que acho que vocês esperam de mim também. Em breve, estarei em campo novamente. Obrigado mais uma vez pelo carinho e mensagens", concluiu o atacante.

O último jogo de Lucas pelo São Paulo foi contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no último dia 19 de agosto. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo, e o Tricolor venceu o rival colombiano por 4 a 3 nos pênaltis, no Morumbis, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.

Confira o relatório médico de Lucas, divulgado mais cedo pelo São Paulo:

"1. Diagnóstico inicial

Lesão parcial do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) associada a estiramento posterior da cápsula articular.

· Evolução: Seguiu rigorosamente o protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais progressivas, com boa resposta ao tratamento conservador e retorno progressivo aos treinos, atingindo todos os parâmetros esperados para um atleta profissional de futebol, como: força muscular restaurada nos testes isocinéticos, mobilidade, controle neuromuscular, tolerância a cargas específicas de treino funcional e técnico, com bom rendimento esportivo, incluindo participação em jogos.

2.? ?Situação Atual

Apesar de todo o aspecto positivo quanto ao aspecto funcional e nunca referir qualquer sinal de instabilidade ou insegurança, vinha se queixando de incômodo doloroso persistente na região posterior do joelho direito durante gestos esportivos de maior exigência, em particular, no arranque e na flexão do joelho. O acompanhamento das imagens por Ressonância Magnética mostrou uma boa evolução biológica de cicatrização. Em 18 de Julho, foi submetido a uma infiltração analgésica e anti-inflamatória, guiada por ultrassom, ao redor do ligamento cruzado posterior, tendo apresentado melhora temporária.

3.? ?Conduta Médica

Pelo incômodo doloroso persistente, foi indicada para 30/08/2025, artroscopia diagnóstica e terapêutica com o objetivo de avaliar a origem da dor posterior e descartar instabilidade ligamentar ou lesões associadas.

4. Achados Clínicos e Intraoperatórios

Exame sob anestesia:

Estabilidade ligamentar adequada.

Ausência de sinais de instabilidade no joelho.

Artroscopia

Estruturas meniscais e cartilagem - Normais

Lig. Cruzado Posterior (LCP) totalmente cicatrizado.

Presença de tecido sinovial cicatricial/fibrose periligamentar, provável causa da dor relatada.

Conduta intraoperatória:

Ressecção do tecido cicatricial/fibrose ao redor do LCP.

5.? ?Considerações Finais

Prognóstico: Favorável, com tendência de melhora dos sintomas clínicos após retirada da fibrose.

Conduta Pós-Operatória

Alta hospitalar prevista no mesmo dia do procedimento.

Manutenção do protocolo de recuperação com progressão funcional seguido pela equipe de fisioterapia do DM do SPFC.

Monitoramento clínico periódico para avaliar resolução da dor e retorno pleno ao rendimento esportivo.

A equipe médica permanece atenta à evolução clínica do atleta e seguirá realizando reavaliações sistemáticas com foco na performance, segurança e longevidade da carreira esportiva de Lucas Moura.

Professor Dr. Moisés Cohen

CRM-SP 31863

Consultor Médico - São Paulo Futebol Clube".

Próximos jogos do São Paulo

Cruzeiro x São Paulo (22ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(22ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 30/08 (sábado), às 21h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)