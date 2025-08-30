Topo

Lesionado, Samuel Xavier será desfalque para o Fluminense contra o Santos

30/08/2025 15h08

O Fluminense confirmou neste sábado que Samuel Xavier sofreu uma lesão uma lesão muscular. Fora do jogo contra o Santos, marcado para domingo, o lateral direito será desfalque por até seis semanas.

"O lateral Samuel Xavier teve detectada uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda e já faz tratamento com duração prevista de quatro a seis semanas", diz post publicado pelo Fluminense no X.

Na última quinta-feira, durante confronto contra o Bahia, o atleta de 35 anos deixou o campo com apenas 12 minutos de jogo após sentir a lesão. Sem Samuel Xavier, Guga deve começar como titular diante do Santos.

Além do lateral direito, o Fluminense terá outros dois desfalques para o duelo com o time paulista, já que Gabriel Fuentes e Canobbio estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos.

O Fluminense enfrenta o Santos neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio da Vila Belmiro.

