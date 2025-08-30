Jefté cita aprendizados após saída precoce do Brasil e vê "salto importante" em chegada ao Palmeiras

Jefté, lateral esquerdo recém-apresentado pelo Palmeiras, viveu no último domingo sua estreia como jogador profissional no Brasil. O atleta de 21 anos relatou os aprendizados que teve no Chipre e na Escócia e vê sua chegada ao Verdão como um "salto importante" na carreira.

Ele ganhou destaque no sub-20 do Fluminense e saiu do país muito cedo, quando foi para o Apoel, do Chipre, por empréstimo em julho de 2023. Um ano depois, foi vendido para o Rangers, da Escócia, onde chamou a atenção do Palmeiras.

"Aqui no Brasil, não tive tantas oportunidades. Nunca estreei como profissional e já fui para o banco, mas nunca estreei. Então, quando surgiu a proposta de ir para o Chipre, para o Apoel, vi como uma chance de dar mais um salto na minha carreira. Fui para ter mais minutagem no profissional e para ser mais visto e ir para outros clubes. De lá, fui para o Rangers e foi outro salto enorme. Minha volta para cá foi por isso. O Palmeiras é o maior do Brasil e o salto que dei para cá foi importante na minha carreira. Aqui tenho certeza de que serei mais visto do que em outros lugares. Foi algo extremamente visto vir para cá", declarou.

Avaliação do futebol escocês e aprendizados

Em sua primeira temporada no Chipre, Jefté foi campeão nacional e eleito o melhor lateral esquerdo. Um ano depois, foi vendido ao Rangers, clube pelo qual somou 56 partidas, deu quatro assistências e marcou um gol.

"Eu não vejo como um futebol de nível baixo, aprendi muito lá, como também no campeonato do Chipre, que é onde eu estava também. E é um futebol realmente diferente do futebol brasileiro, mas eu aprendi muito, aprendi bastante sobre a minha posição, a tomar as melhores decisões dentro de campo, aprendi também o que era ser um jogador de futebol, realmente", disse.

"Acho que estou bem preparado sim para poder ajudar o Palmeiras no que for, que é o objetivo de sempre do Palmeiras: chegar nas finais e ser campeão. Aprendi muito lá. Estou sempre preparado para o que vier e preparado também para colocar o Palmeiras onde ele tem que estar", seguiu.

Expectativa para Corinthians x Palmeiras

Jefté estreou pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Allianz Parque, no último domingo. O atleta, então, segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico contra o Corinthians, que acontece neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Por fim, o lateral citou a rivalidade que viveu no clássico escocês entre Rangers x Celtic e comentou as expectativas para seu primeiro clássico com a camisa do Verdão.

"Estive lá (na Escócia) e o clássico Rangers x Celtic era um dos maiores do mundo. Aprendi que quando você está num clube da grandeza do Rangers não pode pensar nunca em perder, só em ganhar. É algo diferente para a torcida, um jogo totalmente diferente. O objetivo é sempre vencer e tive esse pensamento lá. E aqui nosso rival é o Corinthians, então é estar preparado para tudo conforme o Abel fala. A gente trabalha para vencer sempre, e é chegar domingo, conquistar os três pontos e trazer para casa", analisou.