Internacional x Fortaleza pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes pressionadas na tabela e que precisam reagir na competição.

O Colorado ocupa a 13ª posição com 24 pontos (e um jogo a menos), enquanto o Leão do Pici está em 19º, com apenas 15 pontos.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O torcedor também poderá acompanhar o lance a lance em tempo real e toda a repercussão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

? Foco no duelo de domingo! ? Preparação na reta final ?? pic.twitter.com/FfgZ5gWOh4 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2025

Como chegam as equipes?

Internacional

O time gaúcho vem de derrota para o Cruzeiro e busca recuperação diante da torcida. O técnico Roger Machado terá o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão, mas não contará com Rafael Borré, expulso na última rodada. Valencia e Vitinho voltam a ser opções, mas Ricardo Mathias deve seguir como titular no ataque. A pressão interna aumenta, já que um novo tropeço pode colocar em xeque a permanência do treinador.

Fortaleza

A equipe de Renato Paiva também vive momento delicado, após perder em casa para o Mirassol. O Leão terá os retornos de Brítez e Breno Lopes, que cumpriram suspensão, e pode contar com Kuscevic, em recuperação. Marinho, suspenso, e Herrera, lesionado, seguem como baixas, assim como o goleiro Brenno. O time precisa somar pontos para sair da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Internacional: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Aránguiz e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Ricardo Mathias.



Técnico: Roger Machado.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic (Brítez), Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Hercules e Pochettino; Yago Pikachu, Moisés e Breno Lopes.



Técnico: Renato Paiva.

Retrospecto

Internacional e Fortaleza já se enfrentaram 19 vezes na história, com vantagem para o Colorado: são 9 vitórias do Inter, 4 do Fortaleza e 6 empates. No último duelo entre as equipes, disputado pelo Brasileirão de 2024, os gaúchos venceram por 1 a 0, no Castelão.

Arbitragem de Internacional x Fortaleza

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Ficha técnica

Internacional x Fortaleza



Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada



Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)



Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)



Transmissão: SporTV e Premiere