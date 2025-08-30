Internacional lamenta morte de Luis Fernando Verissimo, ícone da literatura brasileira

Neste sábado (30), o escritor Luis Fernando Verissimo faleceu aos 88 anos, em Porto Alegre, após complicações causadas por uma pneumonia. O gaúcho estava internado desde o dia 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento e enfrentava problemas cardíacos, mal de Parkinson e havia sofrido um AVC em 2021, seguido da colocação de um marca-passo no ano seguinte.

O Internacional, clube do coração de Verissimo, manifestou pesar e solidariedade à família, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura brasileira. Torcedor colorado, Verissimo ficou conhecido por suas crônicas, contos e poemas, com obras consagradas como "O Analista de Bagé", "A Velhinha de Taubaté" e "A Família do Brasil".

"O Sport Club Internacional deseja força para todos os familiares, amigos e leitores de um dos maiores nomes da literatura nacional", escreveu o Colorado em suas redes sociais.

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando publicou mais de 80 títulos e construiu uma carreira marcada pela versatilidade. Além da literatura, atuou como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, dramaturgo e romancista, sendo também um dedicado saxofonista.

"E fiquei pensando que, quando for a nossa vez de novo, teremos certamente a torcida mais dedicada, fiel, convicta e feliz do Brasil. Porque será a torcida dos que resistiram", escreveu Luis Fernando Verissimo em alusão à torcida do Internacional, na crônica "Não me acordem".

Sua escrita se destacou pelo bom humor, crítica social e sensibilidade, conquistando leitores de diferentes gerações.

Verissimo deixa a esposa Lúcia Helena Massa e os filhos Pedro, Fernanda e Mariana. O velório será realizado hoje, a partir das 12h (de Brasília), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

