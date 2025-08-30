Topo

Inter lamenta morte de Luís Fernando Veríssimo e relembra texto sobre Mundial de Clubes

30/08/2025 17h02

O Internacional publicou uma nota de pesar pela morte de Luís Fernando Veríssimo, escritor e torcedor do clube que faleceu na madrugada deste sábado, aos 88 anos. O clube relembrou um dos textos do autor sobre uma das maiores glórias coloradas, o Mundial de Clubes de 2006, na publicação.

Filho do também escritor Érico Veríssimo, Luís Fernando era conhecido pelo humor e ironia que imprimia às suas crônicas, romances, contos e outros textos. Foi colaborador de diversos jornais brasileiros, entre eles o Estadão. Algumas de suas principais obras foram O Analista de Bagé e A Velhinha de Taubaté.

Também era apaixonado por futebol e pelo Inter, constantemente referenciados em suas crônicas e colunas nos momentos bons e ruins. Em um de seus primeiros textos no Estadão, lamentou a derrota do time gaúcho para o Bahia na final do Campeonato Brasileiro de 1988. Em 2004, Veríssimo lançou o livro Internacional: autobiografia de uma paixão.

Na nota de pesar, o clube relembrou trechos da crônica Não me acordem, publicada no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, após o Inter se sagrar campeão mundial em 2006, ao derrotar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho.

Outros clubes brasileiros também lamentaram a morte de Veríssimo, como Botafogo e Bahia.

