Índia apresenta proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030

Por Amlan Chakraborty

NOVA DELHI (Reuters) - A Índia apresentou uma proposta para sediar os Jogos da Commonwealth de 2030 em Ahmedabad, esperando que isso reforce suas credenciais para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, informou a Associação Olímpica Indiana (IOA).

Uma delegação da IOA apresentou a proposta de candidatura na sede da Commonwealth Sport em Londres na sexta-feira.

"Esta não é apenas uma proposta para organizar um evento esportivo - é o nosso compromisso com a família da Commonwealth de realizar Jogos que sejam centrados no atleta, inclusivos, sustentáveis e voltados para o futuro", disse Harpal Singh, membro do Conselho Executivo da IOA.

"Nossa visão é usar esse marco não apenas para honrar o passado, mas para preparar o terreno para o futuro - garantindo que os Jogos permaneçam relevantes, impactantes e viáveis para o próximo século."

Na quarta-feira, o governo da Índia deu o aval para a assinatura do Acordo de Colaboração com o Anfitrião (HCA), juntamente com as garantias exigidas pelos ministérios envolvidos.

Singh, que também é membro do comitê esportivo da Commonwealth Sport, considerou esse um "momento de orgulho", que aproximou a Índia da "visão do primeiro-ministro Narendra Modi de trazer os Jogos Olímpicos de 2036 para a Índia".

"A realização bem-sucedida dos Jogos da Commonwealth demonstrará a capacidade de nossa nação, fortalecerá nossa credibilidade internacional e estabelecerá a base para a jornada olímpica que está por vir", acrescentou Singh.

O Canadá e a Nigéria também estão na disputa e a cidade-sede dos Jogos de 2030 será anunciada na Assembleia Geral de Esportes da Commonwealth em Glasgow, em novembro.

A reunião multiesportiva de ex-colônias britânicas, em sua maioria, tem tido dificuldades para encontrar interessados nos últimos anos.

Glasgow, na Escócia, sediará uma versão reduzida dos Jogos no próximo ano, depois que o Estado australiano de Victoria, o anfitrião original, desistiu alegando custos crescentes.

Os Jogos de 2022 foram transferidos para Birmingham depois que a cidade sul-africana de Durban se retirou devido a problemas financeiros.