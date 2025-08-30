Iga Swiatek sai de buraco, salva set points e passa às oitavas do US Open

A primeira aparição de Iga Swiatek em uma sessão noturna neste US Open não foi exatamente memorável. A polonesa, atual número 2 do mundo, cometeu 33 erros não forçados e teve seu saque quebrado quatro vezes, mas encontrou uma maneira de avançar às oitavas de final. Após estar perdendo o primeiro set por 5/1 e salvar quatro set points, Iga conseguiu uma bela virada e derrubou a russa Anna Kalinskaya (26 anos, #29 do mundo) por 7/6(2) e 6/4.

O resultado mantém Iga com chances de sair de Nova York como número 1 do mundo. Para que isto aconteça, contudo, ela precisa conquistar o título e torcer para que Aryna Sabalenka, atual líder do ranking, não passe das oitavas. A próxima adversária de Swiatek no US Open será a também russa Ekaterina Alexandrova (#12), que avançou ao aplicar 6/0 e 6/1 em cima da alemã Laura Siegemund (#52).

Como aconteceu

O primeiro set foi cheio, erros não forçados (23 de Swiatek e 20 de Kalinskaya) duplas faltas (sete da russa, três da polonesa) e alternâncias. Iga começou falhando demais, o que permitiu a Kalinskaya abrir uma enorme vantagem de 5/1. A russa sacou duas vezes para fechar o set e teve quatro set points, mas Iga reagiu, devolvendo as duas quebras e igualando o placar em 5/5. Quando tudo apontava para uma virada da polonesa, ela cometeu três erros não forçados e perdeu seu serviço mais uma vez. Kalinskaya, contudo, voltou a falhar quando sacou para o set. Assim, após seis quebras de saque, o jogo foi decidido no tie-break. Iga, desta vez, aproveitou. Venceu os primeiros cinco pontos e venceu a parcial por 7/6(2).

O segundo set começou com mais erros de ambos lados e mais duas quebras de saque. Depois disso, finalmente, Kalinskaya e Swiatek voltaram a confirmar seu serviços, e o jogo seguiu equilibrado até o nono game, quando a russa cometeu quatro erros não forçados, além de uma dupla falta, e foi quebrada. Iga, então, foi para o saque com 5/4 no placar, com a chance de fechar o jogo, e não desperdiçou.