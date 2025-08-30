Guarani empata com Tombense e avança na Série C; veja os classificados
Neste sábado, o Guarani empatou com o Tombense por 2 a 2 e avançou para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Lucas Justen e Bruno Santos marcaram para o time de Campinas, enquanto Jupi e Luiz Felipe anotaram para os mandantes.
Com o resultado, o Guarani chegou aos 27 pontos e terminou a primeira fase no sétimo posto. Na próxima fase, o time encara Ponte Preta, Náutico e Brusque. Já o Tombense, com 14 pontos, termina na lanterna e rebaixado para a Série D.
A segunda fase do torneio nacional terá dois grupos de quatro times, com os dois primeiros garantindo vaga na Série B. O calendário de jogos ainda será definido pela CBF.
Os gols
O Guarani inaugurou o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo, com Lucas Justen. Após cobrança de escanteio, o lateral antecipou a defesa adversária na primeira trave e cabeceou no ângulo do goleiro Douglas Marques.
Aos 26 minutos da etapa complementar, o Guarani ampliou. Autor do primeiro gol, Lucas Justen aproveitou falha da defesa do Tombense e rolou para Bruno Santos marcar de dentro da pequena área, sem goleiro.
O Tombense diminuiu a distância no placar aos 30 minutos. Após cruzamento pelo lado direito, Geovane afastou mal e a bola sobrou para Jupi acertar belo chute na meta defendida por Dalberson.
Em uma cobrança de pênalti, Luiz Felipe ainda conseguiu empatar a partida para o Tombense seis minutos antes do final do tempo regulamentar.
Veja todos os classificados para a segunda fase da Série C:
- Caxias
- Ponte Preta
- Náutico
- Londrina
- São Bernardo
- Brusque
- Guarani
- Floresta