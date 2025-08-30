Goiás tenta manter liderança e Paysandu busca recuperação na Série B

A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais três jogos que podem mexer nas duas pontas da tabela. Os destaques ficam para o Goiás, que tenta se manter na liderança, e Paysandu e Botafogo-SP, que esquentam a briga contra o rebaixamento.

Após recuperar a liderança na última rodada, o Goiás tenta se manter no topo diante do Botafogo-SP, a partir das 18h30, no Hailé Pinheiro.

Com 44 pontos, o time goiano tem apenas um de vantagem para o Coritiba e precisa vencer para seguir sonhando com o título. Do outro lado, com 25, os paulistas possuem apenas um de vantagem para o Amazonas, primeiro time na zona de rebaixamento.

Pouco mais cedo, às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o Paysandu, com 21 pontos, tenta deixar a lanterna diante do CRB, que tem 31 e tenta voltar à briga por vaga no G-4. Os jogos do dia terminam a partir das 20h30, quando o Athletico-PR, com 30, encara o Novorizontino, que tem 36, e precisa vencer para seguir colado na zona de acesso.

A rodada da Série B segue com todo o vapor no domingo, com mais dois jogos. A partir das 16h, o Atlético-GO recebe o Amazonas, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Já às 18h30, é a vez de Volta Redonda e Athletic-MG medirem forças no Estádio Raulino de Oliveira.

Na segunda-feira, a emoção começa às 19h, com o duelo entre Chapecoense e Vila Nova, na Arena Condá, e acaba a partir das 21h30, quando a Ferroviária recebe o Cuiabá na Arena Fonte Luminosa. A rodada acaba na terça-feira, às 18h30, com o duelo entre América-MG e Avaí, na Arena Independência.