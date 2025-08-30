Goiás sofre virada do Botafogo-SP após gol relâmpago e perde chance de abrir vantagem na ponta da Série B
Na noite deste sábado, o Goiás perdeu do Botafogo-SP, por 3 a 2, de virada, pela 24ª rodada da Série B, após sair na frente com um gol relâmpago. Wellington Rato e Anselmo Ramon marcaram para o Esmeraldino, enquanto Carrillo, Marquinho e Matheus Barbosa fizeram os tentos do Pantera, em jogo que aconteceu na Serrinha.
Classificação de Goiás e Botafogo-SP na Série B
Com este resultado, o Goiás desperdiçou a chance de abrir vantagem na liderança da Série B. O Esmeraldino segue na ponta, com 44 pontos, apenas um a mais que o Coritiba. Já o Botafogo-SP, que venceu a segunda seguida na competição, soma 28 pontos e abre quatro pontos de vantagem do Z4, ocupando o 14° lugar.
Próximos jogos de Goiás e Botafogo-SP
O Goiás agora se prepara para enfrentar o Avaí, no próximo dia 7 de setembro, pela 25ª rodada da Série B. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC). O Botafogo-SP, por sua vez, duela com o Athletico-PR, um dia antes, às 16 horas, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).
Goiás sai na frente, mas Botafogo-SP busca virada com golaço
O jogo começou movimentado e o Goiás abriu o placar com um gol relâmpago, aos 20 segundos do primeiro tempo. Na saída, a bola foi recuada para Tadeu, que lançou no ataque. A defesa do Botafogo-SP não conseguiu afastar, e Wellington Rato chegou batendo de primeira para colocar o Esmeraldino em vantagem.
O Pantera respondeu e empatou aos seis minutos. Jefferson Nem recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Carrillo completar para o fundo da rede.
Aos 17 minutos do segundo tempo, Welliton escapou pela direita, invadiu a área e foi derrubado por Gabriel Risso. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou o pênalti. Anselmo Ramon foi para a cobrança, mas acertou a trave de Victor Souza.
Na sequência, aos 22, Carrillo foi derrubado por Marcão e o árbitro marcou o pênalti a favor do Pantera. Marquinho cobrou e estufou a rede. O Goiás empatou aos 36 minutos. Anselmo Ramon aproveitou o cruzamento de Willean Lepo na área, pela direita, e cabeceou para o fundo do gol.
Por fim, o Botafogo-SP buscou o placar novamente aos 39 minutos. Após erro na saída de bola do Goiás. Matheus Barbosa arriscou de longe e marcou um golaço, acertando o ângulo de Tadeu. A bola bateu na parte de dentro do travessão e pingou dentro do gol.